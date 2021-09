Après Muzaffarnagar, ‘Kisan Mahapanchayat’ à Karnal mardi ; Sec 144 imposé, services Internet suspendus

Les syndicats d’agriculteurs, dirigés par le Samyukta Kisan Morcha, ont décidé d’organiser un rassemblement à Karnal pour protester contre le lathicharge du 28 août sur les agriculteurs.

Le rassemblement de milliers d’agriculteurs protestataires au ‘Kisan Mahapanchayat’ à Muzaffarnagar, dans l’Uttar Pradesh, maintient les autorités de Karnal dans l’Haryana en alerte où un autre rassemblement de ce type est prévu le 7 septembre.

Les syndicats d’agriculteurs, dirigés par le Samyukta Kisan Morcha, ont décidé d’organiser un rassemblement à Karnal pour protester contre le lathicharge du 28 août sur les agriculteurs, où dix manifestants ont été blessés.

Des ordonnances d’interdiction en vertu de l’article 144 du CrPC interdisant les rassemblements de personnes ont déjà été imposées dans le district par mesure de précaution. De plus, les services Internet ont été suspendus jusqu’au 7 septembre pour maintenir l’ordre public, a déclaré le gouvernement de l’État dans un communiqué.

Selon un avis de la police de l’Haryana, la route nationale principale n° 44 (Ambala-Delhi) pourrait connaître des perturbations de la circulation dans le district de Karnal mardi. “Par conséquent, il est conseillé au grand public utilisant le NH-44 d’éviter de traverser la ville de Karnal ou d’utiliser d’autres itinéraires pour se rendre à destination le 7 septembre”, a-t-il déclaré.

Le directeur général supplémentaire de la police (loi et ordre), Navdeep Singh Virk, a déclaré que des dispositions de sécurité élaborées avaient été prises en vue de l’appel au gherao du mini-secrétariat. Il a déclaré que l’objectif principal de ces arrangements est de maintenir la paix et l’ordre publics, de prévenir tout type de violence, de faciliter le fonctionnement du trafic et du système de transport public et de protéger les biens publics dans l’État en général et à Karnal en particulier.

L’IG Police Karnal Range et tous les surintendants de police du district (Karnal Range) ont reçu l’ordre de prendre les mesures préventives et préventives nécessaires pour maintenir l’ordre public et la paix à Karnal et dans les districts voisins, a déclaré Virk. Toutes les mesures seront prises pour contenir tout type d’incident fâcheux et assurer la sécurité des citoyens, a-t-il ajouté.

Tous les citoyens sont informés à l’avance de ces dispositions afin qu’ils puissent planifier et modifier leur voyage en conséquence, afin d’éviter tout désagrément, a déclaré Virk. Des mesures sévères conformément à la loi seraient prises contre ceux qui tentent de troubler l’ordre public, a-t-il ajouté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.