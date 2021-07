“Après neuf ans, l’Espagne est revenue”

07/07/2021 à 01:20 CEST

Tout près du rivage, et après avoir ramé contre vents et marées depuis le départ de l’Eurocup, L’Espagne de Luis Enrique est finalement tombée à genoux contre une Italie à qui la séance de tirs au but a souri. Avant le duel de Wembley, « Lucho » ne voulait pas donner de note à ses élèves en « passant toujours l’examen & rdquor ;. Après être tombé face à la « azzurra », l’Asturien était très fier de son équipe, qu’il valorisait avec un « bas exceptionnel & rdquor ;. Le coach a souligné la personnalité du groupe et il était convaincu que la trajectoire croissante de l'”Euro” est une graine d’espoir en vue de la prochaine Coupe du monde au Qatar.

« La victoire est plus agréable que la défaite, mais je pense que nous sommes tous fiers de l’équipe nationale. Nous avons gagné en expérience et nous avons été une équipe du début à la fin. Nous avons fait un grand Européen. Nous étions supérieurs et nous n’avons pas gagné par les détails avant les tirs au but. Après neuf ans de traversée dans le désert, l’Espagne est de retour. Il y avait une équipe qui essayait plus que l’autre. Ils attendaient avec impatience les pénalités. Maintenant, nous devons analyser les détails & rdquor;, commença l’homme de Gijón.

«Pour la Coupe du monde, nous avons des vétérans et des jeunes matures qui vont nous donner beaucoup de joie. Nous avons applaudi l’équipe parce qu’elle a fait un travail bestial. Il y a beaucoup de gens en Espagne fiers de leur équipe & rdquor;, a-t-il réfléchi avec un ton d’optimisme total pour l’événement de la Coupe du monde.

UN EXCEPTIONNEL POUR SES ÉPUISÉES

Interrogé sur un bilan après le parcours de l’Espagne dans le tournoi, ‘Je me bats’ n’a eu que de bons mots envers ses joueurs. «Je donnerais à cette équipe un minimum exceptionnel, un neuf. Tout le monde a été superbe, aussi ceux qui ont peu joué. Ils ont ajouté. Cette sélection s’est agrandie. Nous allions former une équipe dont les fans seraient fiers et nous avons réussi. En cela, il faut savoir gagner et perdre et il ne faut pas pleurer, mais se lever & rdquor ;, a déclaré le coach.

Dès la séance de tirs au but, qui cette fois a donné le visage le plus amer de l’Espagne, Luis Enrique a bouclé Dani Olmo et Morata, qui ont raté leur tir. «Il y avait six formés et je leur ai demandé. Je t’ai dit de ne pas t’inquiéter d’échouer. Dani Olmo a joué à un jeu de livres, quelque chose d’inhabituel. J’ai remercié Morata et lui ai fait un câlin. Il nous a permis de rêver& rdquor;, a-t-il déclaré en référence au but marqué par l’attaquant, qui est entré en seconde période.

LOUANGE BRUTAL À PEDRI

Mais l’expression la plus puissante utilisée par Luis Enrique était de féliciter Pedri, qui a occupé le fauteuil tout au long du tournoi. “Ce qu’il fait est hors de question, je n’ai jamais vu un jeune de 18 ans faire quelque chose comme lui. Comment il interprète le jeu, comment il occupe les espaces… Je n’ai jamais rien vu de tel, pas même Andrés Iniesta & rdquor;, a déclaré l’Asturien, étonné, comme tout le monde dans le football, du niveau du milieu de terrain du Barça.

Enfin, Luis Enrique a revendiqué la croissance de l’équipe nationale. « L’Espagne a grandi. Depuis plusieurs mois, je regarde les jeunes grandir. Je n’ai trompé personne. Mon objectif était de former une équipe au-delà de l’âge des joueurs et de l’origine de leurs équipes. Et je pense que les gens sont fiers & rdquor;, a souligné l’homme de Gijón.