Après Noël, les Rois : 15 cadeaux qui arrivent à temps et coûtent moins de 100 € | La technologie

Si vous êtes plutôt un cadeau chez Reyes Magos, nous vous donnons quelques idées que vous pouvez acheter maintenant et qui arriveront à temps.

Avant Noël nous avons répété à maintes reprises que nous devions anticiper les achats de Noël de quelques semaines car les stocks et les expéditions se resserrent dans ces semaines. La même chose se produit avec les Rois Mages.

Si vous voulez aider leurs majestés à faire un cadeau et que vous y pensez encore, C’est le moment d’agir car ces produits sont expédiés avant le 5 janvier et ils sont à un bon prix.

N’oubliez pas qu’il y a des jours fériés et des week-ends entre le 25 décembre et le 6 janvier, vous devriez donc gagner du temps et faire les courses des Trois Rois dès que possible.

Ces produits sont disponibles sur Amazon avec livraison avant le 5 janvier et sont parfaits car vous ferez des économies en étant en promo.

Amazon Fire TV Stick 4K Max pour 38,99 €

Le lecteur d’applications de streaming le plus puissant d’Amazon, avec WiFi 6, Dolby Vision et deux fois plus rapide.

Amazon Echo Show 5 (2e génération) pour 49,99 €

Cette enceinte intelligente Amazon dispose d’un écran tactile de 5″, d’une double caméra HD, d’Alexa et de diverses fonctions intelligentes qu’elle partage avec d’autres enceintes du catalogue de l’entreprise.

Xiaomi Mi Band 6 pour 37,80 €

Dernière édition du bracelet d’activité Xiaomi avec un moniteur d’activité physique, un capteur de fréquence cardiaque et une mesure de l’oxygène dans le sang avec un écran meilleur et plus grand.

Écouteurs supra-auriculaires à réduction de bruit SoundCore Life Q30 à 67,99 €

Écouteurs intra-auriculaires Bluetooth à réduction de bruit active, mode son transparent et batterie de 40 heures avec charge rapide.

Montre intelligente Xiaomi Mi Watch Lite pour 65 €

Samsung Galaxy Buds + Casque à réduction de bruit active pour 59 €

Kindle d’Amazon pour 74,99 €

Ce lecteur de livre électronique est le plus abordable sur Amazon. Il pèse peu et intègre également désormais une fonctionnalité très demandée comme l’écran rétro-éclairé.

Prise intelligente compatible avec Alexa TP-Link TAPO P100 pour 9,90 €

Cette prise intelligente est compatible avec Alexa et Google Assistant, bien que vous puissiez également la contrôler depuis l’application TP-Link.

Montre connectée Amazfit GTS pour 86,99 €

Google Chromecast avec Google TV pour 82 €

Platine vinyle rétro avec Bluetooth Mersoco pour 54,99 €

Système ‘Ambilight’ pour n’importe quel téléviseur intelligent Govee Immersion pour 79,99 €

Friteuse à air rapide Cecotec Cecofry Deluxe pour 79,90 €

Satisfyer Pro 4 Couples pour 30 €

Anker Nano II, chargeur 65W avec USB-C pour 35,99 €

