Après OKEx, Crypto Exchange Huobi va fermer son entité de Pékin ; Un tournant?

L’échange de crypto-monnaie Huobi ferme les portes de son entité de Pékin, qui a été enregistrée par la plateforme à ses débuts. Cette entité ne serait pas l’entité opérationnelle du groupe Huobi.

L’entité a demandé son annulation le 22 juillet, selon le système chinois de divulgation d’informations sur les entreprises.

« Ce n’est pas l’entité opérationnelle de Huobi Global. L’entité a demandé l’annulation parce qu’elle n’exerçait aucune activité et n’avait pas besoin de continuer », a déclaré Huobi dans un communiqué à propos de cette fermeture.

Huobi vise désormais à déménager à l’étranger, avec Singapour comme premier choix.

Un autre échange cryptographique, OKEx, a annulé ses activités basées en Chine le mois dernier après que les régulateurs du pays ont intensifié leurs efforts de répression sur le commerce et l’exploitation minière de crypto-monnaie.

« Deux des plus grandes bourses du monde quittent désormais complètement la Chine. Il y a quelques mois à peine, la Chine dominait le commerce mondial de crypto et l’exploitation minière. Ils sont passés d’une majorité à des fractions de pour cent aujourd’hui. Un véritable tournant », a noté Charles Edwards, fondateur de Capriole Investments.

La Chine a déplacé son attention sur le yuan numérique alors qu’elle mène la course au lancement d’une monnaie numérique de banque centrale dans l’espoir que « leur CBDC dépassera Bitcoin et toutes les autres crypto à l’avenir. C’est une décision audacieuse, je pense qu’ils le regretteront », a-t-il ajouté.

Edwards s’attend en fait à ce que la Chine renonce à lutter contre la crypto à l’avenir, ce qui lui permettra d’avoir une certaine influence sur les plateformes au lieu de l’interdire et de n’avoir aucune influence sur ce mouvement mondial.

Pendant ce temps, Bobby Lee, qui a vendu le premier échange Bitcoin du pays, BTC China, à la suite de la répression de 2017, s’attend à ce que la répression en cours conduise même à une interdiction pure et simple de détenir des cryptos.

“La prochaine chose qu’ils pourraient faire, la goutte d’eau, serait quelque chose comme interdire complètement la crypto-monnaie”, a déclaré Lee dans une interview. “Je l’ai mis à une cote de 50-50.”

Mais il s’attend à ce que cela se produise une fois que le prix de Bitcoin atteindra 50 000 $ ou 1 million de dollars afin que les gens ne soient plus autorisés à le conserver.

« En fait, la Chine n’a pas pris la peine de différencier les installations minières de Bitcoin alimentées par des énergies vertes et renouvelables par rapport à celles fonctionnant au charbon. Donc pour moi, c’est un signe qu’il ne s’agissait pas de la propreté de l’exploitation minière, mais plutôt d’une perspective de plus haut niveau sur la stabilité financière du pays », car les responsables ne voulaient pas que la population fasse du commerce, utiliser ou investir dans un produit financier non réglementé et volatil.

