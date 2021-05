Après Oxygen, sa politique de vaccination entre le gouvernement de Delhi et le centre; CM Arvind Kejriwal écrit à PM Modi

Arvind Kejriwal a demandé au Centre de partager la formule du vaccin avec d’autres entreprises afin d’améliorer la fabrication.

Le problème de l’oxygène n’est pas encore mort et la politique sur les vaccins s’est intensifiée entre le gouvernement de Delhi et le Centre. Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a écrit au Premier ministre Narendra Modi pour lui demander d’autoriser d’autres entreprises à fabriquer les vaccins COVID-19. Il a déclaré dans la lettre qu’étant donné l’épidémie du COVID-19, chaque citoyen du pays doit recevoir deux doses de vaccins dès que possible. «Actuellement, seules deux entreprises produisent des vaccins en Inde. Il n’est pas possible de vacciner toute la nation en ne comptant que sur deux entreprises. Pour cela, la production de vaccins devra se faire sur un pied de guerre. Par conséquent, je vous demande au profit de la nation d’autoriser la production de masse des vaccins COVID-19. Non seulement deux, toutes les entreprises du pays qui ont la capacité souhaitée seront autorisées à fabriquer des vaccins », a déclaré Kejriwal dans sa lettre.

देश में युद्धस्तर पर Vaccin का उत्पादन बढ़ाने पर CM @ArvindKejriwal का सुझाव: “Vaccin बनाने का काम सिर्फ 2 कंपनियां न करें। केंद्र सरकार Vaccin बनाने का Formule इन दोनों कंपनियों से लेकर देश भर की उन सभी कंपनियों को दे, जो सुरक्षित तरीके से Vaccin बना सकती हैं।” pic.twitter.com/qBPHFdZQhw – AAP (@AamAadmiParty) 11 mai 2021

Arvind Kejriwal a demandé au Centre de partager la formule du vaccin avec d’autres entreprises afin d’améliorer la fabrication. Il a dit que d’autres entreprises manufacturières pourraient payer une redevance aux deux entreprises. «Le gouvernement peut supprimer le monopole de la production de vaccins en utilisant la loi sur les brevets», a déclaré Kejriwal.

Lettre du ministre en chef @ ArvindKejriwal au PM @narendramodi demandant le partage de la formule du vaccin COVID-19 avec d’autres fabricants afin que la capacité puisse être augmentée. pic.twitter.com/ZG0txI65fk – AAP (@AamAadmiParty) 11 mai 2021

Pendant ce temps, le ministre de l’Éducation de Delhi, Manish Sisodia, a déclaré que si les États devaient se rendre sur le marché international et lancer un appel d’offres mondial pour les vaccins, quel serait le rôle du gouvernement indien?

D’un autre côté, le leader du BJP et député Meenakshi Lekhi a affirmé aujourd’hui que le gouvernement de Delhi n’a pas acheté de nouveaux ventilateurs l’année dernière et utilise ceux fournis par le fonds PM-CARES. Elle a allégué que le gouvernement de Delhi n’avait même pas augmenté le nombre de lits de soins intensifs dans la ville. Le député de New Delhi a également affirmé que le Centre et l’Organisation de recherche et de développement pour la défense avaient fourni de l’oxygène, des hôpitaux et des lits spéciaux, et même le personnel médical était fourni par l’ITBP et d’autres organisations de défense. Elle a dit que pendant que le gouvernement de Delhi se porte garant de la vaccination, le MCD gère environ 150 centres de vaccination à Delhi.

