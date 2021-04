Après plus de 15 ans, Yahoo Answers s’arrête définitivement le mois prochain

Yahoo Answers était autrefois une source emblématique pour les forums de questions et réponses sur le Web, mais le mois prochain, il fermera ses portes. Comme annoncé pour la première fois par The Verge, Yahoo Answers fermera officiellement le 4 mai, marquant la fin d’une époque.

Yahoo a fait cette annonce en ajoutant une bannière en haut de la page d’accueil Yahoo Answers. La société affirme qu’à partir du 20 avril, les utilisateurs ne pourront plus publier de nouvelles questions ou réponses. Les anciennes questions et réponses seront visibles jusqu’au 4 mai.

Ce jour-là, Yahoo Answers s’arrêtera complètement et tous les liens redirigeront vers la page d’accueil de Yahoo. Les utilisateurs auront jusqu’au 30 juin 2021 pour demander une copie de leurs données Yahoo Answers, indique la société. Cela inclut « tout le contenu généré par l’utilisateur, y compris votre liste de questions, vos questions, votre liste de réponses, vos réponses et toutes les images. »

