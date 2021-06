Après plus de 17 mois, les 511 Apple Stores sont ouverts aujourd’hui

Le 15 juin 2021 marque le premier jour où chaque Apple Store dans le monde a été ouvert simultanément en plus de 75 semaines. Les précautions de santé et de sécurité, les blocages régionaux et les pics récurrents de COVID-19 ont mis à l’épreuve les opérations Apple Retail depuis le début de la pandémie.

Les 511 Apple Stores actifs dans le monde fonctionnent aujourd’hui dans une certaine mesure, beaucoup offrant des achats en magasin et une navigation sans rendez-vous et d’autres ouverts uniquement pour le ramassage des commandes en ligne, selon une vérification de chaque emplacement de magasin sur le site Web d’Apple effectuée mardi matin. Recoupé avec de nombreuses données sur les heures de magasin compilées quotidiennement depuis début 2020, je peux vérifier que le 15 juin marque le premier jour où chaque magasin actuel est collectivement opérationnel depuis au moins le 4 janvier 2020.

Comment en sommes-nous arrivés à aujourd’hui ? L’histoire commence en fait avant que la pandémie ne fasse la une des journaux. Le 5 janvier 2020, Apple Sydney en Australie a temporairement fermé pour rénovation. Les travaux à Sydney ont chevauché la fermeture du premier Apple Store en Chine en raison de COVID-19 le 28 janvier 2020. Tous les Apple Store en dehors de la grande Chine ont fermé à partir du 14 mars 2020.

Appuyez pour voir l’image plus grande. Un merci spécial à Míc Sun pour avoir représenté graphiquement les données de réouverture de mon Apple Store.

Le reste de 2020 a été un tourbillon de fermetures de magasins, de réouvertures, de nouveaux modèles de service et cycle après cycle de fermeture et de réouverture – jusqu’à quatre fois pour un magasin. Chaque Apple Store avait rouvert au moins une fois le 25 octobre 2020, mais à aucun moment l’ensemble de la flotte n’a été opérationnel. Chaque site aux États-Unis était ouvert simultanément le 1er mars 2021.

L’aéroport Apple Jewel Changi a temporairement fermé ses portes le 13 mai 2021 en raison d’une épidémie de COVID-19 à l’aéroport et a rouvert hier. Chaque Apple Store devait enfin ouvrir le 14 juin, mais les fermetures temporaires de dernière minute à Apple Lenox Square et Apple Río Shopping ont repoussé la chronologie à aujourd’hui. Le 24 juin, Apple Tower Theater rejoindra officiellement la flotte et deviendra le magasin 512.

L’expérience Apple Store dont vous vous souvenez avant la pandémie revient rapidement. Aux États-Unis, les achats en vitrine express ont complètement disparu et les examens de santé ne sont plus requis. Dans la plupart des cas, cela signifie que vous pouvez entrer et naviguer librement sans rendez-vous de magasinage. À partir d’aujourd’hui dans certains magasins, les masques faciaux ne sont plus requis pour les clients vaccinés.

Apple peut toujours choisir de fermer ou de modifier les services dans certains de ses magasins à l’avenir en fonction des conditions de santé locales, mais c’est aujourd’hui une autre étape importante dans le retour à une expérience d’achat complète.

Cela marque également la fin des mises à jour quotidiennes du suivi de réouverture COVID-19, mais vous pouvez suivre sur Twitter pour suivre les nouvelles de l’Apple Store.

