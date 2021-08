Après plus de 400 courses, la course d’Il Dottore en Championnat du Monde MotoGP se termine

05/08/21 à 17h58 CEST

Le pilote italien vétéran Valentino Rossi (Urbino, Italie, 16 février 1979), 42 ans, neuf fois champion du monde de moto, qui fête cette année son 26e saison en championnat du monde moto, où il a fait ses débuts, dans le Grand Prix 125cc de Malaisie avec une sixième place plus qu’impressionnante, en 1996, il vient d’annoncer, dans la belle salle de presse du non moins beau Red Bull Ring, à Spielberg, en Autriche, que, en même temps conclure cette campagne, il prendra sa retraite.

Rossi, qui a couru 424 grands prix dans les catégories 125cc, 250cc, 500cc et MotoGP, additionner jusqu’à présent 115 victoires, 235 podiums Oui 65 ‘poles positions’. Il est vrai qu’au cours des dernières saisons, il n’a pas été aussi compétitif qu’il le souhaiterait dans la mesure où, à la fin de la dernière Coupe du monde pandémique-2020, la société Yamaha l’a relégué dans l’équipe “satellite” de Petronas, le plaçant en l’« équipe » officielle du jeune Français Fabio Quartararo.

Comme Jorge Lorenzo et Dani Pedrosa l’ont fait à l’époque, les adieux de Rossi ont également été annoncés et produits, quelques minutes avant une conférence officielle d’un grand prix, cette fois le premier des deux consécutifs à se dérouler en Autriche. Hier, justement, c’était le 25e anniversaire du premier podium de Rossi et c’était en Autriche, en 1996. « Je me sens un peu gêné. J’ai déjà dit qu’en plein été je le dirais : j’ai décidé de m’arrêter au fin de cette saison. Malheureusement ce sera celle-ci. Ma dernière campagne. Triste moment, car il est difficile de dire que l’année prochaine je ne participerai plus à la compétition, ce que je fais depuis près de 30 ans. Ma vie va changer dans un certain sens, mais je l’ai beaucoup apprécié et très intensément. J’ai vécu des moments inoubliables”.

Un homme heureux

Rossi, qui a reconnu se sentir très serein avec lui-même car, a-t-il assuré, “j’aurais pu continuer une année de plus dans mon nouveau, mais ça doit être, au moins, un projet à long terme”, s’il a avoué qu’il lui manquait son dixième titre mondial. “En raison de la compétitivité, des résultats et parce que j’ai atteint la dernière course, deux fois, avec la possibilité de la conquérir, j’aurais dû l’atteindre. Malgré tout, je pense que mon record est excellent.”

Pour le pilote italien vétéran, la plus belle chose n’est pas seulement les titres (9) et les victoires (115), mais le fait qu’il ait fait partie de l’histoire du motocyclisme au cours des dernières décennies. “Je pense que si je suis une légende, c’est ainsi qu’ils m’appellent, c’est à cause de mon comportement, de ma personnalité et des résultats que j’ai obtenus, et pas seulement en Italie, bien que très spécialement en Italie, comme Alberto Tomas l’a fait dans le ski, le sport les fans le remarqueraient et ils sont passionnés par les courses de motos. Et cela me rend fier · C’est beaucoup “.

“Il est évident que ce n’est pas un moment heureux pour moi, personne n’aime dire au revoir à sa passion, mais je me sens très serein et fier de ce que j’ai fait et de la façon dont je l’ai fait. Maintenant, je vais chercher à trouver mon coin dans les voitures, je suis passionné de course automobile, j’ai perfectionné ma conduite au volant de différentes voitures et je veux trouver ma place dans les quatre roues. Je ne vais pas concourir juste pour tuer le ver, je veux gagner et je suis très excité de courir les 24 Heures du Mans, mais tout fonctionnera », a déclaré Rossi.

Trois ans sans gagner

Le “Docteur”, comme on l’appelle dans le monde entier, court après une douzaine d’années vers son dixième titre mondial, alors que sa dernière victoire date de 2018, c’est-à-dire il y a trois longues années lorsqu’il s’est imposé dans la “cathédrale” d’Assen. , aux Pays-Bas. Son dernier podium est plus récent, mais pas beaucoup plus non plus, puisqu’il l’a obtenu lors du Grand Prix d’Espagne, qui, comme à son habitude, s’est déroulé sur l’un de ses parcours charismatiques, Jerez, en 2020.

Rossi, qui ajoutera la saison prochaine à son projet extraordinaire de la VR46 Academy toute une équipe MotoGP, sponsorisée avec les pétrodollars d’Arabie saoudite, continuera sans aucun doute dans le ‘paddock’ du Championnat du monde de moto où, il n’est pas seulement un jeune enseignant pilotes et champions, mais une institution et une des grandes attractions pour les fans, qui commencent cette année à revenir petit à petit dans les tribunes des circuits.

Avis sur les champions

Au cours des derniers mois, plusieurs champions de moto ont recommandé à Rossi de prendre sa retraite, y compris le célèbre pilote nord-américain. Kevin Schantz et italien Marco Lucchinelli, bien que celui qui a été le plus énergique dans sa demande ait été le plus grand champion de tous les temps, l’italien également Giacomo Agostini, vainqueur de 15 titres mondiaux dans diverses catégories.

« Ago » est allé jusqu’à dire ceci dans une récente interview au journal italien « La Repubblica » : « Je crois très peu aux miracles. Moi-même, comme beaucoup d’autres athlètes, j’ai appris dans ma chair qu’il n’y a rien à faire contre la montre de la vie. Vous pouvez accélérer autant que vous le souhaitez, mais il va toujours plus vite que vous. C’est le sport au plus haut niveau : à un certain âge, qui est Valentino, seuls quelques boxeurs continuent, mais ce sont de vieux combattants qui se battent entre eux. C’est ce qu’on appelle un spectacle, mais c’est un « spectacle ». Cela ne fonctionne pas dans notre monde, dans le monde de la vitesse, des motos. Seul le vin a tendance à se bonifier avec le temps, mais parfois le laisser trop longtemps le transforme en vinaigre & rdquor ;.