Après plusieurs années, la SEC charge les promoteurs BitConnect

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé cinq personnes d’avoir fait la promotion de l’offre mondiale de titres d’actifs numériques non enregistrés, BitConnect, qui a levé plus de 2 milliards de dollars auprès d’investisseurs de détail entre janvier 2017 et janvier 2018.

BitConnect a organisé un réseau mondial de promoteurs via des commissaires de référence et les a utilisés pour vendre des titres dans son «programme de prêt» sans enregistrer les titres et eux-mêmes en tant que courtiers auprès de la Commission, comme l’exige les lois fédérales sur la sécurité, a déclaré vendredi la SEC.

L’agence a allégué Trevon Brown, Michael Noble, Crag Grant et Ryan Maasen, parmi les promoteurs faisant de la publicité auprès d’investisseurs potentiels via des vidéos YouTube. Joshua Jeppesen, qui a représenté BitConnect lors de conférences et a assuré la liaison entre la société et les promoteurs, est également chargé par l’agence.

Dans ses accusations, la SEC a déclaré que BitConnect avait déclaré aux investisseurs qu’elle utiliserait leurs fonds pour échanger, profiter de la volatilité et a promis de payer les bénéfices aux investisseurs. Apparemment, BitConnect a promis jusqu’à 40% par mois.

«Nous chercherons à responsabiliser ceux qui profitent illégalement en capitalisant sur l’intérêt du public pour les actifs numériques», a déclaré Lara Shalov Mehraban, directrice régionale associée du bureau régional de la SEC à New York.

La plainte de la SEC accuse les défendeurs du promoteur d’avoir enfreint les dispositions d’enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières et demande une injonction, une restitution plus les intérêts et des sanctions civiles.

