Après plusieurs jours de tension c’est officiel : Le James Webb a déployé ses principaux capteurs sans pannes | La technologie

C’est le plus grand travail d’ingénierie humaine jamais réalisé en termes d’observation spatiale et a pour mission de parcourir des millions de kilomètres dans l’espace pour nous aider à comprendre l’origine de l’univers. Nous sommes maintenant plus près de l’atteindre.

Si vous faites partie de ceux qui sont sous tension depuis plusieurs jours à cause de la sonde/télescope James Webb, nous avons une bonne nouvelle pour vous : le miroir primaire plaqué or a été déployé avec succès. La mission n’a plus que les preuves rudimentaires.

Le déploiement du pare-soleil, nécessaire pour maintenir le refroidissement, s’est achevé avec succès la semaine dernière alors que le vaisseau spatial se dirigeait vers sa destination finale, une orbite autour du deuxième point de Lagrange à 1,5 million de km de la Terre.

Le miroir primaire segmenté mesure 6,5 mètres de diamètre et se compose de 18 segments de miroir plaqués or. Plié pour s’adapter au carénage de la fusée Ariane 5 qui l’a lancée, le premier panneau a été déployé le 7 janvier et le second a été mis en place le 8 janvier.

Le miroir déplié est le plus grand jamais lancé dans l’espace. Et c’est tout un exploit d’ingénierie. Bien qu’il ait été largement testé avant le lancement, tout problème rencontré par l’équipe pendant le déploiement spatial aurait pu entraîner un arrêt brutal de la mission.

Contrairement à Hubble, l’autre télescope spatial qui fonctionne depuis près de 20 ans, il n’y a actuellement aucun moyen pour les astronautes d’atteindre le Jame Webb, donc tout échec est considéré comme fatal.

BBC Radio 5 a interviewé certains des scientifiques de la NASA travailler sur des projets pertinents au sein de l’agence spatiale. Une question consistait à évaluer positivement ou négativement cinq films ou sagas de science-fiction du point de vue d’un scientifique de la NASA.

Toujours il reste des mois de travail avant que la collaboration entre l’Agence spatiale européenne (ESA), la NASA et l’Agence spatiale canadienne puisse commencer les observations.

Et pour ça un autre allumage sera nécessaire (ce qui consomme du carburant) et vous devez déplacer 18 segments du miroir primaire pour aligner l’optique. Et à cela ajouter qu’il faut aussi calibrer les instruments scientifiques.

L’histoire de la NASA fournit de nombreux rapports, mais elle parle rarement de la grande contribution qu’elle a apportée à l’amélioration de la vie sur Terre.

Le déplacement des segments de miroir individuels hors de leur configuration de lancement devrait être terminé environ 27 jours après le lancement (Il a été lancé le 24 décembre 2021). +

Un jour et demi plus tard, James Webb achèvera son insertion dans une orbite HALO autour de L2. Il faudra quelques semaines pour que les instruments se refroidissent à l’ombre du parasol et les cinq mois restants seront consacrés à l’étalonnage. Il y a donc encore du chemin à parcourir.