Après presque 30 ans, une autre arcade emblématique de Sega ferme ses portes

Image: Arcade Tokyo

Il y a 28 ans, en juillet 1993, le Sega Ikebukuro Gigo ouvrait à Tokyo. Cette salle de jeux tentaculaire de neuf étages est devenue, au fil des décennies, populaire auprès des touristes passionnés de jeux visitant le Japon et a été le site de nombreux tests de localisation pour les nouvelles machines d’arcade.

Cependant, en septembre, le Sega Ikebukuro Gigo fermera définitivement ses portes en raison d’un contrat de bail à durée déterminée qui arrive à échéance alors que le bâtiment doit être rénové. La nouvelle fait suite à la fermeture de la deuxième salle d’arcade Akihabara de Sega l’année dernière, ce qui signifie que Tokyo a perdu deux de ses centres d’arcade les plus emblématiques en succession rapide.

Le Japon a actuellement du mal à lutter contre la pandémie de COVID-19 et les touristes sont actuellement interdits d’entrer dans le pays, ce qui explique en partie pourquoi le secteur des arcades souffre actuellement. L’année dernière, Sega a vendu 85 % de ses activités de divertissement géolocalisé et, plus tôt cette année, a séparé ce qui restait de sa division de divertissement de son activité de jeux vidéo.

Bien sûr, il convient également de noter que le secteur de l’arcade a considérablement diminué depuis que le Sega Ikebukuro Gigo a ouvert ses portes en 1993, les consoles de salon dépassant désormais de loin les dernières machines à sous en termes de puissance de traitement brute. Bien qu’il soit triste que le rideau soit tombé sur un autre point de repère du jeu, il est clair que l’industrie a radicalement changé au cours des 28 dernières années.