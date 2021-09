Après presque 9 ans de sommeil, un ancien portefeuille Bitcoin avec 400 BTC est activé, au prix actuel de 17,4 millions de dollars US

in

Un portefeuille Bitcoin de l’ère Satoshi a été activé, rapporte Whale Alert.

Un conseil permanent que les parents ont donné à leurs enfants est d’épargner. Eh bien, cette prémisse est dix mille fois plus pertinente si nous parlons de crypto-monnaies comme Bitcoin.

Un détenteur de BTC, qui avait hodl (sauvé) ses crypto-monnaies, vient d’activer son portefeuille Bitcoin, après 8 ans et 8 mois, qui vaut actuellement 17,4 millions de dollars.

Les économies de Bitcoin qui étaient en sommeil pendant près de neuf ans ont augmenté en valeur 4 020 fois, transformant le propriétaire en une baleine, explique UToday.

Selon les données partagées par le service blockchain Whale Alert, un portefeuille Bitcoin a été activé le 22 septembre après toutes ces années d’inactivité.

Le portefeuille contient 400 bitcoins. En 2012, ce montant de BTC ne valait que 4 335 $. Désormais, l’équivalent en dollars de ce montant de crypto a été multiplié par plus de 4 000 et constitue 17 473 293 dollars américains au taux de change du Bitcoin à 10h00 à New York, selon les calculs effectués avec l’outil CryptoMarkets.

Le service Whale Alert suit de grandes quantités de crypto-monnaie transférées entre les adresses Blockchain. Voici le rapport de la transaction susmentionnée :

Le réveil des vieux portefeuilles

L’année 2021 a été riche en nouvelles concernant l’activation d’anciens portefeuilles Bitcoin endormis.

Plus tôt cette semaine, le compte UToday, une autre adresse Bitcoin inactive a été activé après avoir passé (également) près de 9 ans d’inactivité. Ce portefeuille Bitcoin contenait 616 BTC d’une valeur de 29 470 042 $ au taux de change BTC lundi. En 2012, ces 616 bitcoins coûtaient 6 667 $.

En juillet, QuotidienBitcoin a signalé le réveil d’un portefeuille de l’ère Satoshi contenant 791 BTC.

Avant cela, il y a eu d’autres opérations majeures de mouvement de portefeuille Bitcoin de l’ère Satoshi. En octobre 2020, QuotidienBitcoin Il a raconté qu’une poignée de bitcoins d’une valeur d’environ 11 millions de dollars à l’époque ont été déplacés après avoir été inactifs pendant 10 ans. Depuis que les bitcoins ont été extraits en 2010, certains spéculaient à l’époque qu’ils pourraient appartenir à Satoshi Nakamoto lui-même ou au cercle restreint du créateur de Bitcoin. Cependant, dans tous les cas, rien n’indiquait que le créateur de Bitcoin, s’il est vivant, était l’auteur des mouvements.

Toujours en mai 2020, nous avons compté qu’un utilisateur inconnu a déplacé 50 BTC d’un compte qui n’avait aucune activité depuis 2009.

