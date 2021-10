Après presque deux mois sans début, Tanguy Nianzou pourrait quitter le Bayern Munich en prêt

Tanguy Nianzou a connu un début de carrière difficile au Bayern Munich. Tout d’abord, il a eu de gros problèmes avec diverses blessures qui l’ont tenu à l’écart pendant presque toute la saison. Maintenant, quand il est en pleine forme, il a du mal à obtenir le temps de jeu dont il a tant besoin.

Au tout début de la saison et pendant les matchs de pré-saison, Tanguy était un titulaire régulier, mais surtout parce que d’autres joueurs défensifs étaient sortis blessés. Néanmoins, le jeune défenseur français a certainement montré son talent et laissé une bonne impression aux entraîneurs et aux supporters. Mais depuis lors, il n’a pas réussi à entrer dans le onze de départ.

Les médias ont déjà commencé à spéculer sur l’avenir de Nianzou, et ils suggèrent qu’il pourrait quitter le Bayern Munich en prêt jusqu’à la fin de la saison. Mais selon des sources chez Spox, cela n’arrivera pas.

Kein Startelf-Einsatz seit zwei Monaten: Auch wenn Abwehr-Talent Tanguy #Nianzou momentan einen schweren Stand beim #FCBayern hat, kommt eine Leihe im Winter für ihn nicht in Frage. Er will sich weiter in Geduld üben und die Saison in Münchenbeden. – Kerry Hau (@kerry_hau) 27 octobre 2021

Sans début depuis deux mois – le talentueux défenseur Tanguy Nianzou traverse une période difficile au Bayern en ce moment, un prêt en hiver est hors de question. Il veut rester patient et finir la saison à Munich.

Il y a donc une chance que Tanguy soit prêté, mais certainement pas en janvier. Le joueur souhaite attendre la fin de la saison et évaluer ensuite sa situation. Cependant, les entraîneurs et les personnes proches de Tanguy sont sûrs qu’il fera sa percée sous Nagelsmann.

Espérons que cela ira mieux pour Tanguy et les autres joueurs qui manquent de temps de jeu continu, et Nagelsmann parvient à faire tourner l’équipe sans perdre de précieux points.