Pour l’instant, les fans de MMA peuvent bien sûr voir Georges St-Pierre dans les films, la télévision et dans les grands moments de l’UFC, et les fans de MCU peuvent facilement revivre sa courte série certes en tant que Batroc the Leaper sur Disney + avec The Falcon and the Winter Soldier. . Parlant de tout ce qui concerne la boxe et le Triller, “Iron” Mike Tyson a récemment partagé de vraies discussions sur les raisons pour lesquelles les gens détestent Jake Paul.