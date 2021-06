Après que David Spade ait été choisi pour héberger Bachelor In Paradise, Internet a de bonnes réactions

Ceux d’entre nous dans Bachelor Nation s’attendaient déjà à ce que la saison 7 de Bachelor in Paradise soit différente de d’habitude, car l’hôte de longue date de tout ce qui est Bachelor, Chris Harrison, a été hors écran depuis qu’il a irrité beaucoup avec des commentaires très insensibles à la race comme Saison 25 de The Bachelor était diffusé plus tôt cette année. Les anciennes Bachelorettes Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe prendront la relève de The Bachelorette, qui commencera à être diffusée la semaine prochaine, mais les nouvelles sur qui hébergerait BIP étaient restées en suspens depuis plusieurs mois.

Mais, avec la rumeur que David Spade assumera au moins un peu le rôle d’hôte, les fans sur Twitter ont partagé leurs réflexions, à commencer par beaucoup de gens qui sont simplement heureux qu’une stratégie de remplacement soit en place :