Après que des rumeurs aient tourné autour de la sortie de Dune, Warner Bros. a résolu le problème

Johanna Fuentes, responsable de la communication chez WarnerMedia Studios and Networks Group, a déclaré sur Twitter que Dune suivrait toujours le plan d’origine comme toutes les autres sorties de Warner Bros.sur le calendrier 2021 et se rendrait en salles et HBO Max le même jour dans le États Unis. Le chef de la distribution de Warner Bros., Jeff Goldstein, a également fait écho à ses déclarations, affirmant qu’il n’y avait «aucun changement» à la date de sortie ou à la stratégie du film en octobre.