Après que des tornades ont ravagé certains États américains, Apple annonce un don pour soutenir les efforts de secours

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a annoncé ce samedi qu’Apple ferait un don pour soutenir les efforts de secours sur le terrain après que des tornades dans plusieurs États américains ont fait des dizaines de morts.

Selon NBC News, plus de 70 personnes seraient mortes après qu’une série de tornades ont ravagé le Kentucky, l’Illinois, le Tennessee, le Missouri et l’Arkansas vendredi et samedi. Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré qu’il s’agissait de l’événement de tornade le plus dévastateur et le plus meurtrier de l’histoire du Kentucky.

Le président Joe Biden a également annoncé que le gouvernement américain viendrait en aide aux États qui ont besoin d’une aide fédérale :

« Le gouvernement fédéral ne va pas s’en aller », a déclaré Biden. « Nous allons nous en sortir. »

Dans un tweet, le PDG d’Apple, Tim Cook, a écrit :

Nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés par le temps dévastateur et les tornades dans le Sud et le Midwest. Apple fera un don pour soutenir les efforts de secours sur le terrain.

C’est loin d’être la première fois qu’Apple vient en aide aux gens après une tragédie. En août, Tim Cook a annoncé qu’Apple ferait un don aux efforts de secours et de récupération de l’ouragan Ida. En juillet, le PDG d’Apple a fait de même après que certaines régions d’Europe occidentale ont été inondées et des centaines de personnes sont mortes à cause des violentes tempêtes.

Même si Tim Cook a déclaré qu’Apple ferait un don pour soutenir les efforts de secours, on ne sait pas combien la société de Cupertino envisage de donner car elle ne rend généralement pas cette information publique.

Vous pouvez vérifier ci-dessous le tweet de Tim Cook :

Nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés par le temps dévastateur et les tornades dans le Sud et le Midwest. Apple fera un don pour soutenir les efforts de secours sur le terrain. – Tim Cook (@tim_cook) 11 décembre 2021

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :