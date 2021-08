Après que Disney a qualifié la sortie de Shang-Chi d’« expérience », Simu Liu a riposté

Cette situation, cependant, est plus compliquée qu’une seule partie choisissant de voir le pire dans les commentaires d’un PDG. Regardons l’autre perspective. Que ce soit juste ou non (je n’ai pas vu les chiffres), beaucoup pensent que Marvel ne fait pas la promotion de Shang-Chi aussi agressivement que d’autres versions de MCU. C’est important car nombreux sont ceux qui pensent que le succès ou l’échec de Shang-Chi aura un impact énorme sur les budgets des futurs films avec des distributions majoritairement asiatiques et aussi sur la culture populaire en général. Donc, dans ce sens, même s’il ne s’agit peut-être que du prochain film de Disney, c’est, à d’autres égards, un film spécifique qui a beaucoup de pression pour bien faire. Le mot « expérience » n’est pas non plus exactement un mot avec beaucoup de connotations positives, et je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui veuille nécessairement que des années de travail acharné finissent par être utilisées comme une expérience. Donc, au minimum, ce n’était pas un choix de mots particulièrement réfléchi.