Après que Jake Paul claque Dana White sur le salaire d’un combattant, Georges St-Pierre révèle comment gagner des millions à l’UFC

Le président de l’UFC, Dana White, a récemment été critiqué pour ce que beaucoup considèrent comme le faible salaire de ses combattants.

YouTuber devenu boxeur Jake Paul a récemment mené la charge et les rapports suggèrent que seulement environ 16% des bénéfices de l’UFC vont à leurs combattants.

Dana White pense que ses combattants se voient offrir un salaire équitable

Jorge Masvidal, Francis Ngannou et Jon Jones ont tous exprimé leur désir d’avoir une rémunération plus alignée sur leur pedigree et leur valeur. Cependant, White s’avère être un homme têtu dans les négociations.

Mais, vous pouvez gagner de l’argent à l’UFC.

Les meilleures stars et attractions amassent certainement de l’argent une fois qu’elles atteignent un certain point et le légendaire Georges St-Pierre a expliqué comment dans un article pour le magazine Wealthsimple intitulé « L’UFC ne vous paiera pas équitablement à moins que vous ne les fassiez.

GSP explique qu’il a été payé 3 000 $ pour montrer et 3 000 $ pour gagner lors de ses débuts à l’UFC contre Karo Parisyan en 2004 à l’UFC 46. C’est généralement ainsi que cela fonctionne à l’UFC ; vous obtenez un montant forfaitaire qui est doublé si vous gagnez.

GSP était célèbre pour son incroyable athlétisme et son QI de combat

Lorsqu’il a reçu son premier tir au titre des poids mi-moyens la même année, St-Pierre a été payé 9 000 $ pour montrer après avoir perdu par soumission au premier tour contre Hughes. 9 000 $ pour un tir au titre est assez fou, mais l’UFC en 2004 par rapport à 2021 est très différent et ne serait pas le même aujourd’hui, relativement parlant.

Lorsque le Canadien s’est lancé et se dirigeait vers un autre tir au titre, l’UFC avait tout à coup une marchandise brûlante entre les mains. GSP a décidé de miser sur lui-même pour faire une meilleure affaire.

«Il n’y a pas d’union dans le jeu de combat. Donc, pour nous en MMA, les négociations peuvent devenir comme un jeu d’échecs », a écrit St-Pierre.

« D’autres organisations voulaient m’avoir comme affiche et l’UFC le savait. Donc, comme un bluff au poker, nous avons dit : « Nous ne voulons pas signer à nouveau avant le combat, nous voulons simplement terminer le contrat. Nous avons pris un gros risque. Parce que c’est comme une bourse.

« Votre action peut augmenter si vous réussissez, mais elle peut également baisser si vous perdez. Mais c’est ce que nous avons décidé de faire.

Georges St-Pierre est sans doute le plus grand artiste martial mixte de tous les temps

Selon St-Pierre, son risque a payé avant même d’avoir mis les pieds dans l’Octogone. “J’ai pris un gros pari sur moi-même et j’ai dit à l’UFC que je n’allais pas signer à nouveau avec eux.

« Et puis, la veille de mon combat contre Jon Fitch, l’UFC est revenu avec un gros contrat fou parce qu’ils ne voulaient pas que je devienne un joueur autonome », a écrit St-Pierre.

« Vous avez lu que j’ai gagné 400 000 $ par match ? Non, j’ai fait beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Des millions.”

GSP a expliqué exactement où les principales attractions gagnent leur argent et lorsque l’on considère les records de richesse et de box-office de Conor McGregor, tout a du sens.

Georges St-Pierre a eu l’avant-dernier combat actuel de Nick Diaz à l’UFC

« Quand j’étais au sommet de ma carrière, je gagnais des millions de dollars. Parce que vous obtenez non seulement l’argent à montrer et l’argent à gagner, mais vous avez également un pourcentage des achats à la porte et à la carte – la porte et les paiements à la carte sont là où se trouve l’argent réel.

« C’est ainsi que les combattants gagnent leur argent. Mais vous devez avoir le pouvoir de négocier ces conditions.

St-Pierre est sans doute le plus grand poids welter de tous les temps et peut-être le plus grand combattant de tous les temps, point final. Avant de quitter le sport pour toujours, GSP a décidé de devenir un champion des deux poids alors qu’il se battait pour le championnat des poids moyens.

Dans le processus, il a gagné un salaire de carrière.

St-Pierre a battu Michael Bisping pour devenir champion à deux poids à l’UFC

“Pour le combat avec Michael Bisping, avec les pay-per-views, le parrainage et tout ça, j’ai gagné environ 10 millions de dollars.

« Puis en 2019, je suis sorti. Je suis très chanceux et très privilégié d’avoir terminé en tête. La réalité est que la plupart des combattants finissent cassés et cassés.

« Ils y restent trop longtemps. Ils subissent des lésions cérébrales. Ils font faillite. Je suis en très bonne santé et je suis riche. C’est très rare de trouver quelqu’un qui raccroche ses gants et finit par dessus comme ça.

GSP est l’un des plus grands de tous les temps et avec son palmarès, il avait bien sûr une certaine influence. Il est possible de gagner beaucoup d’argent à l’UFC, mais ce n’est pas donné et apparemment pour quelques privilégiés.