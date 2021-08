Après que Joe Biden nie les droits de propriété, Liz Cheney se concentre sur ce qui compte vraiment – ​​RedState ⋆ .

Cette semaine, l’administration Biden, au mépris direct de l’avertissement de la Cour suprême, a demandé à son CDC de prolonger le moratoire sur les expulsions. Après plus d’un an de vol des biens des gens sans recours ni procédure régulière, les politiciens et les responsables de Washington ont examiné la situation et ont demandé plus de sonnettes. Vous savez, parce que ce n’est pas comme si les droits de propriété étaient fondamentaux pour les États-Unis d’Amérique ou quoi que ce soit.

Mais alors que les Américains de la classe moyenne sont ruinés par des squatters protégés par le gouvernement qui profitent d’un édit ridiculement inconstitutionnel, je veux que vous soyez réconforté par une incroyable démonstration de devoir civique – Liz Cheney se concentre sur ce qui compte vraiment.

Liz Cheney dit que son père est « profondément troublé » par l’état du Parti républicain https://t.co/Nmshz1jItH pic.twitter.com/gm2okBukv8 – La Colline (@thehill) 5 août 2021

Je cherche autour, j’essaye de trouver les commentaires de Cheney sur l’ordre illégal de Biden et je reviens vide. Il n’y a rien sur ses comptes de médias sociaux et il ne semble pas qu’elle ait fait ou publié de déclarations publiques à ce sujet. Elle a eu le temps d’essayer de blâmer un suicide, qui s’est produit près de sept mois plus tard, le 6 janvier, tout en n’offrant aucune preuve qu’il y ait un quelconque lien. Elle a également eu le temps de retweeter une attaque contre Tucker Carlson pour avoir diffusé depuis la Hongrie sur la politique frontalière, tirant sur Fox News dans le processus.

Mais lorsqu’il s’agit de l’action exécutive la plus flagrante et inconstitutionnelle (via le CDC dans ce cas) de l’histoire moderne, qui menace de prison les propriétaires qui cherchent simplement à exercer leurs droits, Cheney est introuvable. Elle ne peut même pas se donner la peine de déposer une condamnation sans conviction. Mais nous savons ce que son père pense du Parti républicain et cela doit compter pour quelque chose, non ?

Pour être juste, Cheney n’est guère seule dans son silence (plus de détails dans un article ultérieur), mais le sien est particulièrement flagrant. Quand quelqu’un se présente comme un bastion de principe, peut-être devrait-il en fait fonctionner avec des principes ? La position conservatrice de principe ici consiste à dire haut et fort que Biden crachant devant la Cour suprême (vous pouvez remercier Brett Kavanaugh d’avoir ouvert cette porte) et ordonner quelque chose qu’il a admis n’était pas constitutionnel est condamnable.

Cheney ne le fera pas, cependant. Cela l’obligerait à bouleverser ses nouveaux amis, et ce sont ces amis qui vont la préparer pour le prochain segment de sa vie après qu’elle ne soit pas réélue dans le Wyoming. Appelez-moi cynique, mais je crois que c’est l’explication ici. Et c’est peut-être bien ? Après tout, les politiciens sont rarement (voire jamais) des êtres vraiment cohérents et fondés sur des principes. Mais Cheney essaie d’en jouer un à la télévision sous les applaudissements des présentateurs de CNN partout. Compte tenu de cela, son silence sur l’action inconstitutionnelle de Biden alors qu’elle est toujours obsédée par le 6 janvier semble particulièrement pathétique.

Ajoutez à cela les sénateurs du GOP qui se précipitent toujours pour remettre à Joe Biden son contrat d’infrastructure et vous commencez à avoir une idée claire de la raison pour laquelle 2016 s’est produit et pourquoi cela va se reproduire.