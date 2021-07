Après que Kourtney Kardashian a laissé tomber une photo de dos non éditée, les fans partagent leurs réflexions

Pour certains, il peut sembler inutile d’applaudir Kourtney Kardashian pour une photo de cellulite inédite pour le Gram. (Les gens ordinaires le font tout le temps.) Mais le mouvement n’est pas exactement banal pour les Kardashian-Jenners, qui ont été accusés d’avoir établi une norme de beauté irréaliste en éditant et en filtrant fortement leur contenu. Il y a quelques mois, Khloe Kardashian a eu beaucoup d’eau chaude sur une photo non éditée très diffusée qu’elle a tenté de nettoyer, à tel point qu’elle a finalement dû répondre. Sur la photo de Kourtney, les fans ont commenté : « ok enfin un Kardashian non édité » et « nous avons besoin de plus de ça de la part des célébrités ».