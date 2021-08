Après que les dons de divorce d’Amber Heard soient remis en question, le juge se range du côté de Johnny Depp dans la pétition

À la suite de cette pétition réussie, il y aura sans aucun doute plus de détails publiés dans la saga d’Amber Heard et Johnny Depp. C’est une histoire qui est loin d’être terminée, et tout ce que l’on peut espérer, c’est qu’en fin de compte, justice soit rendue à la lettre de la loi. Pendant ce temps, ceux d’entre vous qui attendent avec impatience Aquaman et le royaume perdu devront attendre le 16 décembre 2022, car c’est la date actuelle prévue pour le prochain opus comique de Mme Heard avec Jason Momoa.