Après que les rumeurs de fiançailles aient tourbillonné, Emma Watson a décidé de s’adresser à eux-même

Depuis son rôle d’évasion dans la franchise Harry Potter, Emma Watson est une célébrité incroyablement populaire. Elle fait partie de ces personnes sur lesquelles les autres veulent simplement en savoir plus. Peut-être parce que Watson n’a pas travaillé aussi souvent qu’elle le pouvait depuis la fin des films Potter, l’actrice est devenue quelque peu mystérieuse, amenant les gens à vouloir en savoir encore plus. Récemment, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Watson se serait fiancé à son petit ami, l’homme d’affaires californien Leo Robinton. Watson a maintenant répondu aux rumeurs en insinuant fortement qu’il n’y a pas de nouvelles ici.

Emma Watson s’est récemment rendue sur Twitter, où elle a un compte mais l’utilise rarement (le dernier message date d’août 2020) pour dire à ses fans de ne pas devenir fous lorsqu’ils entendent des rumeurs. Dans une série de tweets, elle a promis aux fans que s’il y avait des nouvelles importantes dans sa vie, elle les partagerait, mais il n’y en a tout simplement pas. Watson dit …

Si j’ai des nouvelles, je vous promets de les partager avec vous. En attendant, supposez qu’aucune nouvelle de moi ne signifie simplement que je passe tranquillement la pandémie comme la plupart des gens – en ne faisant pas de pain au levain (!), En prenant soin de mes proches et en faisant de mon mieux pour ne pas propager un virus qui est affectant encore tant de gens. Je t’envoie tellement d’amour, en espérant que tu vas bien et aussi bien et heureux que tu peux l’être en ces temps étranges. Et encore une fois, merci à tous ceux qui travaillent si dur pour nous garder en sécurité et en bonne santé.

Pour ceux qui s’intéressent à la question fondamentale de savoir si Emma Watson est maintenant engagée ou non, Watson n’est pas spécifique dans un sens ou dans l’autre, mais indique fortement qu’il n’y a pas d’engagement actuellement. À tout le moins, s’il y en a un, ce n’est pas le moment de partager cette nouvelle.

Vivre aux yeux du public doit certainement être difficile pour quiconque et pour une raison quelconque, Emma Watson est devenue un choix incroyablement populaire lorsqu’il s’agit de se faire prendre en photo. Elle ne mène pas un style de vie traditionnel hollywoodien et n’est donc pas prise par les caméras aussi souvent que de nombreuses célébrités. Elle choisit également ses rôles au cinéma et n’est clairement pas pressée de travailler quand elle ne le veut pas. Cela la tient plus loin des regards du public, ce qui semble être exactement là où elle veut être.

Mais soit à cause de ces choix, soit malgré eux, les gens veulent vraiment savoir ce qui se passe avec Emma Watson. On espère certainement que les propres mots des actrices amèneront les gens à se détendre un peu, même si les chances sont que la prochaine fois que nous aurons des rumeurs sérieuses sur ce qui pourrait se passer dans la vie ou la carrière de l’actrice, nous l’entendrons à nouveau.