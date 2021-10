Photo de Nicolò Campo/LightRocket via .

Newcastle United a rejoint la course pour la cible de Liverpool, Marcelo Brozovic, selon Tuttosport.

C’est quoi l’histoire?

Tuttosport rapporte que Newcastle a manifesté son intérêt pour le milieu de terrain de l’Inter Milan Brozovic.

Le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite a racheté Newcastle à Mike Ashley.

Newcastle a maintenant des propriétaires très riches et Brozovic est un joueur que les Magpies souhaitent signer.

Le club de Premier League a fait savoir à l’international croate qu’il l’appréciait et le voulait.

Brozovic est en fin de contrat à l’Inter à l’été 2022, et les discussions avec le club italien sur un nouvel accord ne se déroulent pas bien.

Inquiet pour Liverpool ?

L’intérêt signalé de Newcastle pour Brozovic sera une source de préoccupation pour Liverpool.

Inter Live a rapporté en août que Liverpool prévoyait d’offrir au joueur de 28 ans un salaire hebdomadaire de 115 000 £ et de le signer pour un transfert gratuit l’été prochain.

L’intérêt des Magpies est préoccupant.

Oui, Newcastle ne jouera pas en Ligue des champions la saison prochaine et ne va pas se battre pour le titre de Premier League.

Mais, Newcastle est un tout nouveau projet, qui pourrait être très attrayant pour Brozovic.

Brozovic est un milieu de terrain très apprécié.

Le manager de l’AS Roma, Jose Mourinho, a déclaré à propos de la star de l’Inter sur talkSPORT (13 juin 2021): « L’Angleterre va affronter l’un des meilleurs milieux de terrain du tournoi. Brozovic est le top du top. C’est un joueur fantastique.

« Agressivité mais en même temps super technique et arrivée dans la surface et venant d’une position plus défensive. »

