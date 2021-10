Après que Pelosi se soit plaint que les médias ne vendent pas la facture de dépenses des démocrates, CNN fait la promotion du plan « Build Back Better »

Il est apparu lundi que CNN avait reçu haut et fort l’appel de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, en Californie, pour mieux vendre le plan Build Back Better du président Biden.

Dimanche, CNN a publié une analyse intitulée « Get up to speed : Comment le projet de loi de dépenses changerait votre vie. L’article faisait la promotion de dix « idées audacieuses » incluses dans le projet de loi et allait jusqu’à prétendre que le projet de loi pouvait « nourrir tous les enfants affamés » en Amérique et « sortir les enfants de la pauvreté ».

Cette analyse positive de la législation démocrate intervient quelques jours après la plainte de Pelosi selon laquelle les médias pourraient « faire un meilleur travail pour vendre » la législation de mille milliards de dollars. Le 12 octobre, après que des journalistes ont noté un sondage selon lequel seulement 10 pour cent des Américains savaient exactement ce que contenait le projet de loi, Pelosi a imputé le faible nombre aux journalistes.

Le président des États-Unis Joe Biden et le vice-président américain Kamala Harris assistent à une cérémonie marquant le 10e anniversaire de l’inauguration du mémorial Martin Luther King, Jr. près du Tidal Basin sur le National Mall avec : la présidente Nancy Pelosi Où : Washington, District of Columbia , États-Unis Quand : 21 octobre 2021 Crédit : POOL via CNP/INSTARimages/Cover Images (.)

BIDEN PLAISANT AUX ENFANTS DE L’ÉCOLE SON TRAVAIL EST D’ÉVITER DE RÉPONDRE AUX QUESTIONS DES MÉDIAS

« Eh bien, je pense que vous pourriez tous faire un meilleur travail pour le vendre, pour être très franc avec vous », a répondu Pelosi, affirmant que les médias n’avaient pas rendu justice à la liste des éléments du projet de loi, tels que la disposition sur le congé médical familial. « Chaque fois que je viens ici, je parcoure la liste … Il est difficile de percer quand vous avez un package aussi complet. »

CNN a poursuivi sa promotion du projet de loi. Lors du segment « New Day » de CNN lundi, l’animateur John Berman a souligné: « Ce paquet pourrait entraîner des changements, des changements majeurs, pour les personnes âgées, les nouveaux parents, les enfants, les étudiants. »

Le commentateur politique de CNN, Errol Louis, est allé jusqu’à comparer le plan Build Back Better au New Deal de FDR.

« Cela fait beaucoup de choses, imaginez les soins dentaires et la vision pour les personnes âgées pour toujours – ou, au moins pendant quelques années, puis cela devient pour toujours. Imaginez de l’aide pour les enfants qui fréquentent un collège communautaire. Ou, à l’autre extrémité de l’échelle , l’apprentissage pré-maternelle pour les gens ; le crédit d’impôt pour enfants. C’est gros, gros, gros, des trucs. C’est notre propre version du New Deal », a-t-il déclaré.

Le commentateur de CNN Errol Louis (mrcTV)

Berman a ensuite demandé comment les médias élaboraient cette législation.

C’est intéressant. Vous parlez de ce que vous n’êtes pas inquiet. Et Errol, j’ai lu des membres du Congrès qui disent, nous devons commencer à parler de ce que les gens comprendront ce qu’ils n’ont pas été. Là où il n’y en a pas maintenant, il y en aura pour 1,7 billion de dollars », a déclaré Berman.

Louis a poursuivi : « La réalité est que si vous vous efforcez de réduire de moitié la pauvreté chez les enfants, c’est une réalisation monumentale dont les gens rêvent depuis des générations. Et pour aller plus loin dans cette voie, qu’il s’agisse de garderies ou d’autres améliorations, une grosse, grosse affaire ! »

Le plan Build Back Better de Biden fait actuellement face à l’opposition des membres de son propre parti, notamment les Sens. Joe Manchin, DW.Va., et Kyrsten Sinema, D-Ariz.