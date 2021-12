Après que sa femme a été testée positive pour COVID-19, Akhilesh Yadav fait une pause dans les programmes publics

S’adressant à Twitter, il a souhaité au rassemblement conjoint des partenaires de l’alliance SP-Rashtriya Lok Dal à Iglas « un immense succès ».

Les membres de sa famille ayant été testés positifs au COVID-19, le chef du Parti Samajwadi (SP), Akhilesh Yadav, a déclaré jeudi qu’il se tiendrait à l’écart des programmes publics pendant trois jours par mesure de précaution. S’adressant à Twitter, il a souhaité au rassemblement conjoint des partenaires de l’alliance SP-Rashtriya Lok Dal à Iglas « un immense succès ».

« En raison de membres de la famille testés positifs pour le coronavirus, je n’assisterai pas aux programmes publics pendant trois jours par mesure de précaution. « Meilleurs vœux pour l’immense succès du rassemblement conjoint Iglas d’aujourd’hui et appel à tous les travailleurs à y participer avec enthousiasme et énergie », a tweeté Yadav en hindi. Il a également joint son certificat de test RT-PCR négatif.

Mercredi, l’épouse de l’ancien ministre en chef et ancien député SP Dimple Yadav avait été testée positive au COVID-19.

« Je suis complètement vacciné et je ne présente encore aucun symptôme. Je me suis isolé…. Je demande à tous ceux qui m’ont rencontrée récemment de se faire tester », avait-elle déclaré dans un tweet.

Selon un communiqué du gouvernement, le ministre en chef Yogi Adityanath a téléphoné à Yadav et s’est enquis de la santé de sa « femme et de sa fille », en plus de leur souhaiter un prompt rétablissement. Le SP n’a cependant pas officiellement confirmé si la fille de Yadav avait été testée positive pour le virus.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.