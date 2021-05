Après que Shanna Moakler ait accusé Kourtney Kardashian d’avoir “ détruit ” sa famille, Travis Barker semble répondre

Alors que Shanna Moakler prétend au départ qu’elle n’était pas contrariée par l’implication de Kourtney Kardashian avec l’ex Travis Barker, elle semble avoir changé un peu son air. Elle a depuis affirmé que la raison pour laquelle elle et Barker avaient divorcé était parce que lui et Kim Kardashian auraient eu une liaison. Et dans ses commentaires les plus récents de ce week-end, Moakler a doublé cette affirmation, affirmant que sa famille était désormais «brisée» et qu’elle et ses enfants étaient «séparés l’un de l’autre».