Après que Under Deck Alum a décroché un emploi avec Jennifer Lopez, ses anciennes co-stars partagent leurs réflexions

Les fans de Bravo ne verront probablement jamais quelqu’un d’aussi célèbre que JLo sur Under Deck ou l’une de ses retombées. Jusqu’à présent, sur la saison dramatique actuelle de Below Deck: Mediterranean, seul Roy Orbison, Jr. s’est présenté sur le méga yacht. Mais selon les anciens Kate Chastain et Ben Robinson, d’énormes rencontres de célébrités se produisent en fait. Chastain a expliqué qu’elle avait déjà servi Leonardo DiCaprio sur un yacht à Saint-Barth, affirmant qu’il était “très beau” et “très calme”. Robinson s’est souvenu de la fois où il a travaillé pour James H. Clark, le fondateur de Netscape (et essentiellement de l’Internet tel que nous le connaissons).