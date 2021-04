Après que Will Smith et Janet Hubert de Fresh Prince aient résolu leur querelle, Alfonso Ribeiro s’exprime

L’année dernière, Janet Hubert a parlé de la vraie raison pour laquelle elle a fini par quitter la série, affirmant qu’elle était enceinte à l’époque et que sa vie à la maison n’était pas bonne. Aucun des acteurs ne savait ce qui se passait et on lui a proposé une mauvaise affaire pour la saison 3. Elle n’a pas accepté l’offre et on lui a dit qu’ils allaient la remplacer. Daphne Maxwell Reid est resté dans les parages pour la moitié arrière de la série, mais on se demande toujours comment la série se serait terminée si Hubert était là pour ces dernières saisons.