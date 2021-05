Bien qu’un nouveau trajet soit toujours possible, cette mise à jour pourrait encore être en cours. Et étant donné que ces trois animatroniques ont parcouru le monde, même s’ils finissent par être remplacés tôt ou tard, cela ne signifie pas que nous avons vu le dernier d’entre eux. Et donc, consacrer du temps et de l’argent à la mise à niveau valait probablement la peine de toute façon.