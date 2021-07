Après qu’Exxon ait admis qu’il utilisait l’API comme façade pour de fausses études pour gagner du temps, l’API publie une nouvelle fausse étude ⋆ .

Montrose Gillement / YouTube

Début juillet, un lobbyiste d’ExxonMobil a été filmé en train de parler de la façon dont ils utilisent des groupes de façade comme l’American Petroleum Institute pour plaider en leur nom, utilisant le groupe comme un “parapluie” pour cacher leur lobbying. Dans ce cas, il s’agissait de produits chimiques toxiques pour toujours que le gouvernement envisageait de réglementer, mais pour bloquer les choses, Exxon, via l’API, a fait pression pour une seule étude de la question. «Et cela atténue la rhétorique. Cela atténue l’excitation. Et nous commençons à avoir une conversation avec l’API et la coalition pour dire : « Regardez, proposons une étude. Voyons si nous pouvons obtenir une étude.

Ils ont obtenu cette étude, et il a dit « cela a complètement abaissé la température » ​​et leur a donné un point de discussion pour retarder davantage les efforts législatifs : « attendons les résultats de cette étude avant de commencer à avancer sur ce sujet ».

Après avoir été exposé comme le “parapluie” de l’industrie pétrolière qui fait des choses comme pousser à des études comme excuse de mauvaise foi pour retarder l’action, quelle a été la réponse de l’API ?

Apparemment pour préparer une autre « étude » sur la façon dont le gaz naturel et le pétrole sont merveilleusement incroyables pour l’économie du pays. Soi-disant, l’industrie « soutient 11,3 millions d’emplois américains au total en 2019 dans les 50 États » avec un « impact total sur le PIB américain » qui s’élève à 1,7 billion de dollars, soit « près de 8 % du total national en 2019 ».

La part de l’industrie pétrolière et gazière dans les émissions américaines de gaz à effet de serre n’a pas été précisée, bien sûr. Selon l’EIA, « en 2019, les combustibles fossiles étaient à l’origine d’environ 74 % du total des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine (anthropique) des États-Unis ».

Oups ! Il s’avère que la part de l’industrie des combustibles fossiles dans le problème climatique est près de dix fois supérieure à sa part dans le PIB, illustrant à quel point il sera difficile de protéger le climat si nous ne réduisons pas les émissions de combustibles fossiles à zéro.

Mais malgré son nouveau désir de donner l’impression qu’il joue bien sur le climat, le rapport de l’API sur les «impacts de l’industrie pétrolière et gazière sur l’économie américaine en 2019» n’avait rien à dire sur le changement climatique ou les gaz à effet de serre. Il ne semblait pas utile de mentionner que l’industrie pétrolière et gazière, si elle était autorisée à polluer sans relâche, provoquerait probablement un réchauffement tellement important qu’elle coûterait aux États-Unis plus de 10 % de leur PIB d’ici la fin de ce siècle, et c’est certainement le cas. N’oubliez pas que 2019 à elle seule a vu 14 catastrophes météorologiques et climatiques qui ont chacune coûté plus d’un milliard de dollars. (Et pour ceux qui comptent à la maison, 22 milliards de dollars de catastrophes en 2020 !)

Mais qui s’y attendrait ? Certainement pas quelqu’un qui a lu l’histoire récente de Chris McGreal dans le Guardian sur l’histoire de l’API de transformer l’argent des compagnies pétrolières en campagnes organisées de déni climatique.

Donc, si vous vous demandez quel genre de choses Shell obtient en échange d’un don de 10 millions de dollars à API, ainsi qu’à d’autres compagnies pétrolières qui ne divulguent pas de tels chiffres, jetez un œil au rapport API commandé à PwC. Il ne fait aucun doute que les analystes dont les chèques de paie ne proviennent pas de l’industrie pétrolière verraient de nombreuses omissions, distorsions et erreurs trompeuses, tandis que des experts politiques intelligents pourraient avoir des réflexions sur les 14 États choisis pour une attention particulière. Se pourrait-il que les États sélectionnés aient été fortement tributaires des combustibles fossiles, ce qui fausse les résultats ?

S’il s’agissait d’une véritable étude évaluée par des pairs, et pas seulement d’une étude commandée par l’API dans l’espoir que les gens ne réalisent pas qu’il s’agit d’une analyse financée par le pétrole pour donner une bonne apparence à l’industrie, ces questions auraient peut-être trouvé une réponse.

Bien sûr, comme le rapporte McGreal, « API mène également un nombre croissant de poursuites judiciaires, dirigées par l’État du Minnesota, alléguant que le groupe commercial était au cœur d’une” campagne de désinformation “de plusieurs décennies au nom des grandes sociétés pétrolières pour nier la menace des combustibles fossiles.

Nous sommes enclins à être d’accord avec tout, sauf bien sûr le « était », ce qui donne l’impression qu’à un moment donné, l’API a cessé d’être au cœur des campagnes de désinformation de l’industrie.

