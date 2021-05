Après Radhe, plus de films se penchent sur des voies de sortie alternatives

Certaines maisons de production sont cependant toujours désireuses d’avoir une large sortie en salles. YashRaj Films a réservé l’intégralité de son ardoise 2021 – y compris le film d’action Shamshera et Prithviraj avec Akshay Kumar, vedette de Ranbir Kapoor – pour les sorties dans les cinémas.

Après avoir conservé le film pendant un an, les réalisateurs de Radhe de Salman Khan ont opté pour un lancement simultané sur plusieurs plates-formes – théâtres opérationnels, plate-forme OTT) et services DTH. Les fabricants semblent avoir obtenu des rendements décents; Selon certaines sources, le film, réalisé avec un budget de quelque Rs 140 crore, a conclu un accord de Rs 250 crore avec le partenaire de distribution Zee Studios. D’autres films pourraient désormais envisager de suivre une voie similaire, ont déclaré des observateurs de l’industrie.

En fait, Sooryavanshi et 83 ont déjà vendu des droits numériques à Netflix, a déclaré à FE une source au courant des discussions. «Étant donné qu’il est peu probable que les cinémas des principaux marchés ouvrent à court terme, les producteurs peuvent également faire appel à des acteurs comme Tata Sky en tant que partenaire satellite pour une couverture plus large. Les discussions internes au sein de l’industrie suggèrent qu’elles [think] la situation pandémique ne s’améliorera qu’en août », a déclaré la source.

Bell Bottom, interprète d’Akshay Kumar et Satyameva Jayate 2, dirigé par John Abraham, élaborent également une stratégie de sortie alternative. Satyameva Jayate 2, initialement prévu pour une sortie le 13 mai, a été reporté.

Une poignée d’États indiens, y compris de grands marchés comme le Maharashtra, Delhi-NCR et le Pendjab qui conduisent plus de 50% de l’entreprise, ont mis en place des mini-verrouillages et des couvre-feux nocturnes, fermant des théâtres et d’autres établissements privés pour apprivoiser le pic dans les cas de Covid-19. Les cinémas figuraient également parmi les derniers établissements autorisés à reprendre leurs activités en dernier après le verrouillage national.

Pour la plupart après la réouverture, les exploitants ont été mandatés pour opérer à la moitié de leur capacité d’accueil, ce qui a freiné les perspectives commerciales des cinéastes qui ont continué à explorer d’autres voies de sortie. Au cours d’une année normale, les cinémas projettent plus de 1 500 films. L’année dernière, le nombre s’élevait à 441 contre 1833 sorties en 2019, selon un rapport FICCI-EY. Les collections du box-office pour Bollywood ont à peine touché 500 crores en 2020 après avoir atteint un record de 4000 crores Rs en 2019.

Dans l’état actuel des choses, le système de fenêtrage – une pratique dans laquelle les cinémas détenaient historiquement le droit exclusif de projeter des films pendant un certain temps avant leur lancement sur d’autres plates-formes – a été renversé. L’écart entre les sorties théâtrales et OTT se rétrécit de jour en jour. Par exemple, Telugu blockbuster Master a commencé à diffuser sur Amazon Prime Video dans les 15 jours suivant sa sortie en janvier. Saina de Parineeti Chopra et la comédie d’horreur Roohi ont été créées sur les plateformes numériques à peine un mois après leur sortie en salles en mars.

Le fenêtrage est, en effet, hors de la fenêtre, estiment les analystes. «L’époque où chaque film, sans exception, irait pour la première fois au cinéma ne reviendra peut-être jamais», a déclaré Jehil Thakkar, associé chez Deloitte India. Sooryavanshi aurait réduit la fenêtre OTT de huit à quatre semaines.

«Nous ferons tout ce que nous pouvons pour atteindre notre public en ces temps. Peu importe comment », a déclaré le producteur Anand Pandit, qui a reporté la sortie de son film Chehre, initialement prévu pour le 9 avril. Pandit, cependant, n’a pas précisé s’il opterait pour une sortie OTT ou une version multi-plateforme comme Radhe.

Certaines maisons de production sont cependant toujours désireuses d’avoir une large sortie en salles. YashRaj Films a réservé l’intégralité de son ardoise 2021 – y compris le film d’action Shamshera et Prithviraj avec Akshay Kumar, vedette de Ranbir Kapoor – pour les sorties dans les cinémas.

