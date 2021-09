Après sa victoire à l’ANDAM, Bianca Saunders jette les bases de sa croissance – WWD

LONDRES – Après avoir remporté le prix ANDAM de la mode de cette année et être finaliste du prix LVMH pour les jeunes créateurs, la créatrice britannique pour hommes Bianca Saunders est prête à mettre en œuvre le plan quinquennal qu’elle a présenté devant les juges de l’ANDAM. Son objectif est de faire grandir la marque et de créer une identité distinctive avec le lancement de nouvelles catégories, notamment des accessoires et des chaussures.

“Ils étaient vraiment intéressés par la croissance”, a-t-elle déclaré à propos des juges de l’ANDAM. “Ils ont vu qu’avec le soutien et l’aide supplémentaires, je serai en mesure de passer au niveau supérieur.”

La créatrice a attribué sa victoire à la collection printemps 2022, qu’elle a décrite dans une interview comme “beaucoup plus sophistiquée et beaucoup plus redéfinie par rapport aux saisons précédentes”.

Avec le prix en argent de 300 000 euros et un mentorat d’un an du président-directeur général de Balenciaga, Cédric Charbit, à partir de septembre, Saunders pense qu’elle travaillera davantage à Paris et y déménagera éventuellement.

« J’ai toujours eu cette vision. Je veux devenir un nom familier. Être à Paris est ce qui vous donne vraiment plus de crédibilité internationale. Mon rêve s’est réalisé très rapidement, mais en même temps, ce n’est pas le cas. La marque existe depuis trois ans, j’ai donc eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce que je veux réaliser dans la mode », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle pourrait envisager de porter des vêtements pour femmes, mais ce sera quelque chose de très loin. sur toute la ligne.

Roselyne Bachelot, Bianca Saunders et Cédric Charbit. Stéphane Feugere/WWD

Saunders a admis que sa marque n’a actuellement aucune pièce reconnaissable qui jouit du même niveau de popularité que la veste matelassée de Craig Green ou le pull à rayures de Stefan Cooke, mais elle pense que cela est sur le point de changer.

Elle est convaincue qu’avec la collection printemps 2022, qui sera son premier défilé à la Fashion Week de Londres, les gens pourront repérer certains détails récurrents, tels que la façon dont elle construit les épaules, les manches et les pantalons.

« Bianca Sanders n’est pas une marque très marquée. Je veux faire des produits de qualité. Pour les marques les plus populaires à l’heure actuelle, il s’agit de ne pas être fortement marquée », a-t-elle déclaré.

« J’ai l’impression que les gens ont leur propre compréhension de ce qu’est réellement Bianca Saunders. Au début, les gens me voyaient comme cette femme qui dessine des vêtements pour hommes. Ensuite, les gens ont vu le style de présentation. Ils étaient intéressés par le design et le concept que j’ai produit. Cette anticipation de voir ce que je ferai ensuite a aidé la marque à se développer », a-t-elle ajouté.

La créatrice ne cache pas non plus son ambition d’occuper un jour un poste de directrice de création dans une grande maison de luxe, de préférence Hermès ou Céline.

“Cela a toujours fait partie de mon objectif à long terme”, a-t-elle déclaré: “C’est en partie la raison pour laquelle j’ai fait la maîtrise au Royal College of Art parce que j’ai un rêve de directeur créatif.

« J’adore le fait qu’il y ait tant d’histoire pour les deux marques. Leurs archives doivent être tellement folles. Ils couvraient essentiellement tout ce que vous devez faire en tant que marque. Une couleur associée à une marque, ayant un matériau, ayant une forme et ayant également un lien avec la culture populaire », a-t-elle ajouté.

Elle a été honorée d’être la première créatrice noire ainsi que l’une des plus petites marques de ces dernières années à remporter le prix ANDAM de la mode, et elle est heureuse de voir qu’il y a un nombre croissant de créateurs noirs qui font un travail incroyable dans la mode.

Bianca Saunders Virginie Khateeb pour WWD

«Ce qui est incroyable, c’est que la marque de chaque designer noir est assez différente. Chacun est capable d’exister dans sa propre nature. Il n’y a pas tellement de rigidité à ce que nous attendrions des gens. C’est assez agréable de voir ce que font des gens comme Samuel Ross, à quel point il a développé la marque et devenir une personne vraiment essentielle dans la mode avec tout le monde », a-t-elle déclaré.

«Mais quand je pense à mon propre parcours, je ne peux pas vraiment penser à des gens comme moi qui ont existé avant moi. Je trouve ça assez difficile. Mais maintenant, c’est un moment qui change la vie pour faire partie de la mode, faire partie d’un mouvement pour le changement de la mode.

Saunders a noué des liens étroits avec un autre nominé au prix LVMH, Christopher John Rogers, au cours de cette expérience partagée.

«Je ne l’ai pas rencontré en personne, mais nous avons beaucoup parlé sur FaceTime et Zoom. Pour nous, c’est vraiment étrange – c’est presque comme créer votre propre nom, votre propre existence sans penser à quelqu’un qui est sorti des années avant vous. Vous devez juste être vraiment confiant dans ce que vous faites », a-t-elle ajouté.

Sa marque est maintenant stockée dans des endroits comme Selfridges, Matchesfashion, Farfetch, Browns, Ssense, Nordstrom, GR8 et Machine-A, et Saunders s’attend à ce que le nombre de revendeurs triple la saison prochaine. La marque exploite également son propre site de commerce électronique. L’Amérique du Nord et la Suisse sont deux de ses plus grands marchés de vente directe aux consommateurs.

Bianca Saunders Virginie Khateeb pour WWD

Née et élevée à Brockley, un quartier du sud-est de Londres entre Lewisham et Peckham, Saunders est la deuxième fille aînée de six enfants et elle vit toujours avec ses parents jamaïcains britanniques de deuxième génération. Sa sœur aînée vient de terminer son diplôme de commerce, tandis qu’une de ses sœurs cadettes étudie le journalisme au London College of Communication.

Sa mère est une esthéticienne et la créatrice des coiffures impeccables de Saunders.

Dès son plus jeune âge, Saunders a déclaré qu’elle était très concentrée sur la création de quelque chose.

« Je voulais faire quelque chose de différent et qui pourrait me rendre heureux tous les jours. Je ne peux pas m’imaginer faire quelque chose qui ne soit pas pratique ou créatif. La mode est définitivement le bon moyen de combiner toutes les compétences créatives », a-t-elle ajouté.

Après avoir terminé son cours de base à l’Université de Ravensbourne, elle s’est inscrite à l’Université de Kingston pour étudier le design de mode, tout en suivant des stages chez Jonathan Saunders, KTZ et Preen. Plus tard, elle a obtenu une maîtrise au Royal College of Art en 2017 sous la direction de Zowie Broach et Ike Rust, alors professeur principal de vêtements pour hommes.

« J’ai eu l’idée dès le départ que je voulais faire une marque. Faire MA était en quelque sorte un moyen de découvrir ma propre esthétique », a-t-elle déclaré.

Bianca Saunders Virginie Khateeb pour WWD

Pour sa collection de fin d’études, Saunders s’est inspirée de son lieu de résidence et de l’impact de la gentrification.

“C’est toujours quelque chose qui concernait mes propres expériences”, a-t-elle expliqué. « Je pense qu’au fur et à mesure que la marque se développe, j’ai aussi réfléchi davantage à moi-même au sein de la marque et à la façon dont j’existe. Ma marque est toujours une question d’observation. Observer le mouvement des hommes. Leurs gestes et leur langage corporel dégagent généralement l’énergie de la féminité et de la masculinité.

«Quand je conçois, je pense à des choses familières ou à faire quelque chose pour moi-même, mais j’ai ensuite une légère torsion, un peu comme récupérer un peu plus la ligne des épaules ou minimiser les fermetures éclair. Les zips visibles et ce genre de trucs, ce n’est pas vraiment mon truc.

«Et je pense à ce que je veux que les hommes qui portent mes vêtements ressentent. Je veux qu’ils se sentent confiants et sexy. J’ai l’impression que c’est vraiment important pour moi parce que j’ai l’impression que parfois avec les gens de la mode, ils oublient que les hommes veulent aussi se sentir sexy pour se sentir luxueux », a-t-elle ajouté.

Saunders a participé à la Fashion Week de Londres pour la première fois en 2018 dans le cadre du programme de soutien aux créateurs émergents Newgen et a été diffusé en continu sous forme de présentations et de vidéos. L’année dernière, elle a déménagé son studio de sa chambre à la Fondation Sarabande à East London, fondée par feu Lee Alexander McQueen.

Elle emploie maintenant un assistant de production et trois stagiaires, mais avec l’injection d’argent frais, Saunders cherche à agrandir son équipe et à déménager dans un studio permanent plus grand l’année prochaine – et peut-être même à quitter la maison de ses parents.

Elle a déclaré à WWD plus tôt cette année que son objectif principal pour la marque est de créer un monde équilibré où « le gars vraiment trop masculin et le gars efféminé » peuvent coexister. Mais après la victoire de l’ANDAM, Saunders a déclaré qu’il s’agissait d’un “processus de réflexion massif”, car elle reconfigure exactement la manière dont elle souhaite présenter la marque à un public beaucoup plus large.

Bianca Saunders RTW Automne 2021 Avec l’aimable autorisation de Bianca Saunders

Elle a ajouté que Bianca Saunders est une marque que “tout le monde peut porter”, ainsi qu’un hybride de streetwear et de couture qui prête attention à l’artisanat et donne aux gens l’impression que l’article qu’ils portent fait partie de leur garde-robe – et pas fait pour quelqu’un d’autre.

L’ajustement de la direction de la marque est également intervenu après qu’elle a été contactée par un client potentiel qui travaille dans la finance.

« Il était beaucoup plus âgé que je ne le pensais mon client. Il disait : “Je veux vraiment porter tes affaires, mais j’ai pensé que j’étais peut-être trop vieux pour ça.” Alors j’ai commencé à me demander si un homme plus âgé dans la finance voulait porter mes affaires. Je devrais avoir ce client.

“Donc, quand j’ai fait ce film avec Gucci dans le cadre de leur festival du film, la distribution et la gamme étaient assez bonnes. Les gars plus âgés portaient mes affaires. J’ai pensé que je pourrais montrer aux gens plus de vision pour voir que ce n’est pas seulement une marque pour les jeunes, les hommes mûrs peuvent aussi y avoir fière allure », a-t-elle déclaré.

Le créateur a également collaboré avec Wrangler et le fournisseur turc de denim éthique Isko pendant plusieurs saisons. Elle sortira une collection collaborative avec la marque britannique de vêtements pour hommes Farah pour le printemps 2022.

Visuel de la collection collaborative Bianca Saunders x Farah Uptown Top Ranking Courtoisie/Sam Rock

Saunders a décrit la capsule Farah comme une combinaison de « les nuances de la masculinité avec les influences de mon héritage caribéen ». Inspirée par les archives de la marque, elle a exploré des façons de faire avancer les coupes et les silhouettes emblématiques de la marque avec ses propres techniques.

