Après Samsung, Vivo s’engage à trois mises à jour Android majeures sur certains appareils, mais il y a un hic

Le géant de la technologie Samsung avait annoncé l’année dernière qu’il fournirait à ses appareils trois générations de mises à jour du système d’exploitation Android.

Série Vivo X: La marque de smartphones Vivo a annoncé qu’elle proposerait pendant trois ans des mises à jour majeures du système d’exploitation Android à certains de ses smartphones comme Samsung. Le hic, c’est que l’engagement ne s’applique qu’aux prochains modèles premium de la série X de Vivo lancés après juillet 2021. Ceci est cependant quelque peu similaire à la stratégie de HMD Global qui consiste à offrir trois mises à jour Android majeures pour ses téléphones Nokia de la série X.

La politique de Vivo est applicable aux utilisateurs en Inde, en Europe et en Australie, a déclaré la société dans un communiqué, ajoutant que les modèles de sa gamme premium X-Series qui ne sont pas éligibles pour obtenir les mises à jour du système d’exploitation Android pendant trois ans continueront d’être réguliers. Mises à jour de sécurité Android.

Le géant de la technologie Samsung avait annoncé l’année dernière qu’il fournirait à ses appareils trois générations de mises à jour du système d’exploitation Android, et sa liste de modèles éligibles au titre de cet engagement contenait une quarantaine d’appareils.

La déclaration citait Yujian Shi, vice-président senior et directeur technique de Vivo, affirmant que la société avait essayé de fabriquer la série X de manière à ce qu’elle dure et qu’elle souhaite donc s’assurer que ses clients obtiennent également des mises à jour logicielles répondant à leurs attentes.

Les détails concernant les nouveaux modèles de la gamme Vivo X-Series n’ont pas encore été révélés par la société, mais si l’on en croit les rapports, alors Vivo X70 Pro + devrait faire partie des lancements à venir. Selon les rumeurs, le téléphone aurait un support de charge rapide de 66 W avec une batterie de 4500 mAh, à l’exception d’un SoC Qualcomm Snapdragon 888.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.