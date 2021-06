Après Sancho, Camavinga

in

27/06/2021 à 18:09 CEST

Manchester United est l’un des grands animateurs d’un marché estival où les bombes semblent se concentrer en Premier League. Les Anglais ont les caisses pleines et il semble que la situation du covid ait déjà été oubliée. City est sur le point de payer plus de 100 millions pour Grealish et le ‘Daily Mail’ a souligné il y a quelques jours que le feuilleton Jadon Sancho était fermé.

United paiera près de 90 millions d’euros pour l’ailier anglais du Borussia Dortmund. Un objectif qui s’apprêtait déjà à habiller l’élastique des ‘diables rouges’ lors du marché estival passé mais les revendications des ‘borussers’ étaient bien supérieures à celles de cette année. À ces 90 millions, vous pouvez ajouter un autre montant explosif pour Eduardo Camavinga, joueur rennais.

United, PSG, Madrid…

Depuis la France, ils soulignent que Manchester United rencontrera dans les prochains jours l’environnement du joueur pour tester une éventuelle incorporation au “réseau” du club de Manchester. Sa valeur actuelle est d’environ 50 millions d’euros. Il n’a que 18 ans et a déjà été un international absolu avec la France à trois reprises où il a même marqué un but.

Camavinga fait partie de ces perles du futur auxquelles d’autres équipes comme le PSG ou le Real Madrid s’intéressent depuis quelques saisons. Sa progression a calé dans cette dernière saison où Rennes n’a pas brillé et la situation n’a pas aidé. Selon RMC Sports, L’objectif de Camavinga est de rester en France, l’option PSG est donc sa préférée. Les Français, pour leur part, se sont concentrés sur le renforcement d’Achraf.

La position de Rennes est favorable à une vente. L’équipe rouge et noire est prête à le laisser partir et à mettre une généreuse somme d’argent dans leurs coffres. Une fois le feuilleton Jadon terminé, du moins semble-t-il parce qu’il n’y a rien d’officiel, United se concentre sur le dossier Camavinga. Les courbes arrivent.