Après sept ans d’absence, Google News revient en Espagne

Le Royaume d’Espagne dit « bienvenidos » au retour de Google

En 2014, Google News a décidé de cesser d’offrir ses services en Espagne en raison d’une législation stricte réglementant la façon dont les liens et les extraits d’actualités sont partagés en ligne. Mais maintenant, un vent de changement souffle dans les rues de Madrid. En réponse aux nouvelles lois adoptées à Bruxelles, la capitale de l’UE, l’Espagne assouplit ses restrictions sur le partage de liens et Google a annoncé qu’il reprendrait son service d’information en Espagne au début de l’année prochaine.

La loi initiale qui a incité Google News à se retirer d’Espagne exigeait que tous les agrégateurs d’actualités versent une redevance collective à l’industrie des médias espagnole pour le droit de partager des titres et des extraits d’éditeurs d’actualités. La loi visait directement Google News, et au lieu de payer des frais, Google a choisi de fermer son service d’informations en Espagne. On craignait même qu’il ne ferme complètement en Europe. En 2019, l’UE a adopté une loi appelée directive européenne sur le droit d’auteur. Le bit pertinent est l’article 15 qui permet aux éditeurs de nouvelles d’exiger des frais pour que leur contenu soit lié ou extrait. Une fois cette loi adoptée dans l’UE, les pays membres avaient deux ans pour mettre à jour leur législation, ce qui est exactement ce que l’Espagne et les autres membres de l’UE font actuellement.

La grande différence entre hier et aujourd’hui (et la raison pour laquelle Google Actualités revient en Espagne) est que les agrégateurs d’actualités peuvent négocier directement avec les éditeurs au lieu de payer des frais généraux pour accéder à tous les médias en ligne. Fuencisla Clemares, vice-président ibérique de Google, a déclaré que « la nouvelle loi sur le droit d’auteur permet aux médias espagnols – grands et petits – de prendre leurs propres décisions sur la façon dont leur contenu peut être découvert et comment ils veulent gagner de l’argent avec ce contenu ».

De plus en plus de pays utilisent des frais similaires pour soutenir leurs industries d’édition locales. L’année dernière, Google a annoncé qu’il paierait des frais de licence aux éditeurs du monde entier pour accéder à leur contenu. Et lundi, Google a déclaré qu’il avait déjà entamé des discussions avec des centaines d’éditeurs à travers l’Europe où la loi est désormais en vigueur.

Mais la question n’est pas sans controverse. Lorsque Google a annoncé qu’il mettrait fin à son service d’information en Espagne, beaucoup l’ont déploré comme un jour sombre pour la liberté d’Internet, prédisant une pente glissante de l’interdiction du partage de liens à une expérience Internet complètement filtrée. D’autres ont applaudi la victoire des éditeurs locaux sur le puissant Google.

La vérité est quelque part entre les deux. Google tire un avantage important du partage d’actualités sur sa plate-forme et les éditeurs souhaitent davantage de contrôle sur la manière dont leur contenu est consommé (d’autant plus que de plus en plus de personnes consultent leurs actualités en ligne). Et surtout, les personnes qui consomment l’information méritent d’y avoir accès.

