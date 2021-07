Après s’être fait virer pour la guerre de demain, JK Simmons dit que le meilleur compliment est venu de Katherine Schwarzenegger, la “fille d’Arnold”

Il y a plusieurs raisons d’être impressionné par The Tomorrow War. Si vous aimez les films où les gars tirent à la mitrailleuse et à un rythme presque constant, ça a ça. Si vous aimez les créations créatives de créatures extraterrestres, le look des pointes blanches est plutôt cool. Si vous êtes un fan de Chris Pratt, alors vous avez besoin de le voir. Mais même si vous ne vous souciez d’aucune de ces choses, vous voudrez peut-être regarder The Tomorrow War de toute façon, juste pour jeter un œil aux armes de JK Simmons. Ils sont tellement incroyables que même la famille Schwarzenegger est impressionnée.