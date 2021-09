Après s’être liés lors d’un face-à-face, Nicolas Cage et Alessandro Nivola ont créé l’une des lignes les plus folles du film

Face/Off est l’un des films d’action les plus appréciés et acclamés des années 90. Il y a beaucoup à aimer à ce sujet, mais ce qui se démarque le plus dans le film, ce sont ses lignes de dialogue citables et ses scènes mémorables. Alors que la plupart de ces moments sont venus de l’esprit des écrivains Mike Webb et Michael Colleary, d’autres sont venus des acteurs. Bien sûr, étant l’artiste qu’il est, Nicolas Cage n’a eu aucun problème à contribuer au film d’action et, comme il se trouve, lui et sa co-vedette Alessandro Nivola ont produit l’une des lignes les plus folles et les plus citées du film.