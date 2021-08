Après seulement 6 épisodes, Gossip Girl nous quitte, quelle est la suite de la série ?

Tout indique que le septième épisode est une bombe à retardement pour les personnages. “Toutes les histoires viennent à la tête. Et qu’ils soient résolus ou non, car tous ne sont pas résolus, ils se dirigent définitivement vers un nouveau territoire. Il y a aussi un gros événement et c’est une partie vraiment amusante », a expliqué le producteur de reboot à Safran.

“Ce n’est pas vraiment un cliffhanger. Ça se termine par une question. Car qui sait s’il y a une saison 2, non ? Mais je voulais poser une très grande question que, s’il y avait une saison 2, on y répondrait, a expliqué Safran à propos du redémarrage de Gossip Girl.Jusqu’à présent, nous avons déjà vu plusieurs camées et références à Blair et Serena, par exemple dans les robes de cet épisode.

Dans ce dernier chapitre, nous avons également vu le conflit amoureux entre Julien, Zoya et ObieCar dès le départ, comment une relation avec l’ex de sa propre sœur a-t-elle pu réussir, surtout quand ils vont dans la même école et sont dans le même cercle ? Mais bon, il faudra attendre novembre pour savoir ce qu’il advient de ces personnages. En attendant, si vous ne savez pas quoi regarder sur HBO Max, je vous recommande de commencer The White Lotus et si vous êtes plutôt une série pour ados, regardez Generation.