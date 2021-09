Après son introduction en bourse, BlackSky se lancera avec audace sur de nouveaux marchés

in

Le PDG de BlackSky, Brian O’Toole (au centre) et d’autres dirigeants de l’entreprise célèbrent la sonnerie d’ouverture à la Bourse de New York. (Photo de ciel noir)

En tant qu’entreprise privée, BlackSky s’est fait un nom en fournissant des images satellite et des analyses de données principalement pour les clients militaires et gouvernementaux. Mais maintenant qu’il s’agit d’une société indépendante cotée en bourse, la filiale satellite qui a fait ses débuts à Seattle vise plus haut.

“C’est un résultat passionnant pour l’entreprise”, a déclaré le PDG de BlackSky, Brian O’Toole, qui a sonné la cloche d’ouverture de la Bourse de New York aujourd’hui. « Cela va rapporter plus de 280 millions de dollars en capital pour financer notre plan de croissance. Nous sommes ici aux premiers stades d’un nouveau secteur spatial passionnant.

À la suite du regroupement d’entreprises de BlackSky avec Osprey Technology Acquisition Corp. – qui était en préparation depuis des mois et a pris pleinement effet la semaine dernière – les actions de la société sont négociées sur le NYSE sous le symbole boursier BKSY.

Il s’agit du dernier d’une série d’accords liés à l’espace impliquant des sociétés d’acquisition spécialisées, ou SPAC. (D’autres accords spatiaux-SPAC notables ont impliqué Virgin Galactic, Astra et Rocket Lab). l’autre filiale de la société faîtière, Spaceflight Inc., a été acquise par une coentreprise japonaise.

Les avoirs de BlackSky comprennent une constellation de satellites d’observation de la Terre et un demi-intérêt (avec Thales Alenia Space) dans LeoStella, une entreprise de fabrication de satellites basée à Tukwila, Washington. Mais O’Toole aime dire que BlackSky n’est pas seulement un société satellite :

“Il ne s’agit pas d’imagerie satellite”, a-t-il déclaré à . dans une interview la semaine dernière. « Il s’agit vraiment d’une intelligence mondiale en temps réel et de permettre l’accès à nos capacités et à nos données à un tout nouveau groupe de clients qui n’en avaient pas auparavant. »

Pendant des années, BlackSky a fourni des renseignements géospatiales en temps réel aux clients gouvernementaux et militaires via sa plate-forme logicielle Spectra basée sur l’IA. Le mois dernier, la société a remporté une modification de contrat pour fournir au National Reconnaissance Office un abonnement mensuel à l’imagerie satellite à la demande.

O’Toole a déclaré que le capital débloqué par l’accord Osprey SPAC permettra d’offrir des services Spectra pour un plus large éventail de marchés.

“Nous avons eu une quantité incroyable d’intérêts entrants du secteur commercial”, a-t-il déclaré. « Au deuxième trimestre, plus de 30 entreprises différentes nous ont contactés. Celles-ci vont des sociétés de construction mondiales aux sociétés énergétiques mondiales, en passant par les opérateurs d’assurance. Cela continue encore et encore – il y a juste une demande refoulée pour un accès facile à ce type de données. »

O’Toole a déclaré que la nouvelle injection de financement SPAC servira à élargir la force de vente de BlackSky, à améliorer la plate-forme Spectra et à renforcer la constellation BlackSky Global, qui compte actuellement sept satellites en orbite terrestre basse.

Spectra accélère déjà le rythme de la collecte de renseignements par satellite. “Nous constatons que nous pouvons obtenir des clients sur notre plate-forme très rapidement, en une journée”, a-t-il déclaré. “Et puis ils sont capables de charger nos satellites et d’obtenir des données en moins de 90 minutes.”

Brian O’Toole est le PDG de BlackSky, qui a des bureaux à Seattle et Herndon, en Virginie (BlackSky Photo)

Après avoir surmonté un problème de lancement qui a entraîné la perte de deux satellites en mai, Rocket Lab devrait lancer jusqu’à six autres satellites de BlackSky d’ici la fin de l’année. Cela portera la flotte à plus d’une douzaine de vaisseaux spatiaux, a noté O’Toole.

« C’est une étape très importante pour nous, car cela nous permet d’offrir des performances de revisite environ une fois par heure tout au long de la journée », a-t-il expliqué.

Dans quelques années seulement, la constellation devrait atteindre son effectif complet de 30 satellites, dont des engins spatiaux de troisième génération qui seront équipés de caméras à plus haute résolution et d’une vision nocturne infrarouge à ondes courtes. Et O’Toole promet que les mises à niveau se poursuivront.

Bien que le centre de gravité de BlackSky se soit déplacé de Seattle à Herndon, en Virginie, au fil des ans, O’Toole affirme que la nouvelle société ouverte maintiendra une forte présence corporative dans le nord-ouest du Pacifique. Plus de 50 des plus de 200 employés de l’entreprise sont basés à Seattle.

« Même après cette fusion, nous détenons toujours une participation de 50 % dans LeoStella, à Tukwila, et ils construisent nos satellites et continueront de le faire. Cette transaction les aide également – elle leur donne une visibilité claire sur les commandes de notre part à partir de cette installation », a déclaré O’Toole. “Alors, oui, je vois Seattle rester pendant longtemps la source de l’expertise centrée sur l’espace que nous avons dans l’entreprise.”