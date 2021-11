Après son lancement en 2018, Fortnite ferme ses portes en Chine

Bonne nuit Fortnite Chine.Image : Fortnite Chine

Le site officiel de Fortnite China a annoncé que le 15 novembre de cette année, le service du jeu prendra fin pour le pays.

Comme le souligne Denfaminico Gamer, aucune raison concrète de la fermeture du jeu n’a été donnée, mais il y a des spéculations selon lesquelles cela est lié aux réglementations plus strictes du pays en matière de jeux pour les enfants.

Fortnite China a été initialement lancé en avril 2018 au cours de la saison 5, permettant aux joueurs chinois d’installer et de jouer légalement au populaire jeu multijoueur en ligne. Comme le souligne le Wiki Fortnite, des modifications ont été apportées à la version localisée, y compris aucune microtransaction, en raison de la réglementation chinoise concernant la pratique, ainsi que des règles sur les jeux d’argent. De plus, il ne portait pas le système Support A Creator.

D’autres changements ont été cosmétiques. Par exemple, la représentation des crânes a été modifiée pour se conformer à ce qui peut être montré dans les jeux vidéo. Cela signifie que les skins de personnages avec des crânes sont soit AWOL, soit modifiés. Les coques de Save the World ont également été modifiées car la conception originale des personnages montre leurs crânes. La version chinoise a été modifiée afin que les personnages aient une peau verte couvrant leurs visages.

De nombreux autres ajustements ont été apportés pour que Fortnite semble moins violent, pour se conformer aux attentes bureaucratiques, afin que le jeu puisse être publié. C’est pourquoi la tradition du jeu a été modifiée. Selon le wiki de Fortnite, le Battle Royale se déroule dans une simulation d’entraînement, ce qui signifie que tous les adversaires sont en fait des hologrammes. De cette façon, personne ne « meurt » et le jeu est perçu comme moins violent. C’était en fait une solution de contournement assez cool, je pense.

Étant donné que Fortnite China ferme ses portes ce mois-ci, il n’est plus possible de créer de nouveaux comptes après aujourd’hui, le 1er novembre. Et après le 15 novembre, il ne sera plus possible de se connecter non plus.