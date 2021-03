Après son retard, dites non! Plus dit «oui» à un lancement de commutateur le mois prochain

Il y a quelque chose dans la satire d’entreprise qui frappe différemment pendant une pandémie. Beaucoup travaillent encore à domicile – quelque chose Passer sous récemment évoqué – ce manque de socialisation vous fait presque parfois manquer le bureau. Presque. Heureusement (?), Studio Fizbin est là pour nous rappeler ce stress quotidien avec Dis non! Suite, maintenant confirmé pour le lancement le 9 avril.

Appelant cela « le premier NPG (NO! -Playing Game) au monde », cette aventure propose une interprétation satirique du bureau « Yes Man », en visant les normes de travail et l’étiquette sociale. Publié par Thunderful Publishing, ils ont décrit à quoi s’attendre dans ce communiqué de presse:

Dans un monde où tout le monde s’en tient au statu quo de dire «OUI», créez votre propre personnage personnalisé et incarnez un stagiaire en mission pour changer le monde avec le pouvoir positif du «NON!». Avec ce nouveau pouvoir, rien ne vous gênera lorsque vous criez « NON! » à toutes les demandes absurdes ont tiré votre chemin.

À l’aide de commandes simples conçues pour que tout le monde puisse prendre et jouer, commencez votre vie professionnelle par un chemin prédéterminé dans un environnement de bureau original. En plus de crier NON! dans la langue de votre choix, utilisez votre NON! différents états émotionnels pour les envoyer sous le choc. Confondre les gens avec différentes actions pour baisser leur garde, puis charge ton NON! pour un effet encore plus grand sur les collègues sans méfiance.

En abordant des questions intemporelles et modernes telles que l’étiquette sociale, l’amitié et les normes de travail, cette aventure hilarante a également une profondeur tendre. Tout est enveloppé dans un style de jeu vidéo amusant de la fin des années 90, avec des visuels volumineux et colorés, des animations comiques et de la musique jazzy que vous aurez du mal à dire « NON! » à.