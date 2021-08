Après Spider-Man: Far From Home, Jake Gyllenhaal a rejoint un autre film de bande dessinée

Alors que le film Oblivion Song n’a pas encore de réalisateur, Jake Gyllenhaal produira via sa bannière de film Nine Stories avec Riva Marker, tandis que chez Skybound Entertainment, Robert Kirkman produira aux côtés de David Alpert, Bryan Furst et Sean Furst. Brian Oliver et Bradley Fischer produisent également via New Republic Entertainment, qui a opté pour les droits cinématographiques d’Oblivion Song. Il s’agit de la première entrée d’un premier accord entre New Republic et Nine Stories. Voici ce que Marker avait à dire à propos d’Oblivion Song (via la date limite) :