Après Superman, JJ Abrams veut travailler sur un film de jeu vidéo

La franchise de jeux Portal, qui se compose actuellement de deux jeux principaux et d’autres supports auxiliaires, est une interprétation unique du style de jeu de tir à la première personne, où, au lieu de tirer des balles, le joueur dispose d’un pistolet qui peut tirer sur deux portails différents. Lorsque les deux portails sont actifs, le joueur peut traverser l’un d’entre eux et sortir où que se trouve l’autre. Cette capacité est utilisée par une femme (jamais nommée dans les jeux, mais désignée ailleurs dans la franchise sous le nom de Chell) obligée de subir une série de tests à Aperture Science, dirigés par une IA diabolique, folle et hilarante connue sous le nom de GLaDOS. . Le deuxième jeu Portal comprenait également une fantastique performance vocale de JK Simmons en tant que fondateur d’Aperture Science, Cave Johnson.