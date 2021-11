Après Taproot, quelle est la prochaine étape pour l’avenir de Bitcoin ?

Taproot, une mise à niveau de la confidentialité et de l’évolutivité dont les développeurs Bitcoin baveraient depuis longtemps, enfin activé le week-end dernier. Mais d’autres mises à niveau sont en cours, en cours d’élaboration par les développeurs en coulisses.

Taproot est une mise à niveau particulièrement importante de Bitcoin, appelée « soft fork », qui n’est pas exécutée si souvent dans Bitcoinland. Avant Taproot, le dernier soft fork était SegWit, qui s’est activé sur Bitcoin il y a quatre ans. Les fourches souples ne sont pas si courantes. Néanmoins, ils constituent un type de mise à niveau important qui a des répercussions sur de nombreux projets s’appuyant sur Bitcoin, améliorant de manière itérative les fonctionnalités de la monnaie numérique open source.

Lire la suite: Comment la mise à niveau de la racine pivotante de Bitcoin améliorera sa pile technologique

Alors, quelle pourrait être la prochaine étape, après Taproot ? En fait, les développeurs ont envisagé de nombreux autres changements importants de soft fork pour Bitcoin au fil des ans.

Cependant, en passant, il convient de mentionner que même si Taproot est maintenant activé, le travail pour Taproot est loin d’être terminé. Pour utiliser les transactions Taproot, les portefeuilles Bitcoin, les échanges et autres services devront être mis à niveau pour les prendre en charge. De plus, de nombreux changements que les développeurs envisagent et qui reposent sur Taproot doivent encore être apportés. Mais même si certains échanges et portefeuilles n’ont pas encore adopté Taproot, certains comme BitGo et Blockstream Green ont été plus rapides, et plus de 50 % des nœuds prenant en charge Bitcoin exécutent le logiciel mis à niveau.

Néanmoins, pour avoir une vue d’ensemble de ce qui attend Bitcoin, examinons quelques-uns des autres changements possibles de soft fork qui sont en cours.

SIGHASH_ANYPREVOUT

SIGHASH_ANYPREVOUT, décrit en détail dans Bitcoin Improvement Proposal (BIP) 118, ressemble à quelqu’un qui vous crie du charabia par SMS. Mais le changement est beaucoup moins dramatique qu’il n’y paraît.

En bref, il permet un nouveau type d’option de signature lors de la signature d’une transaction, permettant à un utilisateur de signer une transaction sans ajouter une sortie spécifique (qui correspond aux pièces qu’il souhaite envoyer) – du moins pas tout de suite. Ce changement de code aide à résoudre divers problèmes techniques, dont un face au Lightning Network, le réseau superposé à Bitcoin qui augmente l’évolutivité et la vitesse des transactions et réduit les coûts.

L’un des problèmes du Lightning Network est de devoir stocker des données à jour. Semblable à la perte d’une clé privée bitcoin, si les utilisateurs perdent ces données, ils pourraient ne pas être en mesure de récupérer leurs fonds. La refonte du Lightning Network proposée par Eltoo pourrait aider à réduire le stockage d’état, mais il a besoin de SIGHASH_ANYPREVOUT pour fonctionner correctement.

« En un mot, cela éliminerait la construction basée sur les pénalités que nous utilisons actuellement et réduirait beaucoup de frais généraux pour maintenir l’état du canal à mesure que l’état devient symétrique pour tous les participants », comme le chercheur de Lightning Network Rene Pickhardt l’a dit dans un post StackExchange .

Le Lightning Network fonctionne tel quel. Mais SIGHASH_ANYPREVOUT ouvre la voie à Eltoo, ce qui pourrait rendre Lightning plus facile à utiliser.

Alliances

Les covenants sont une proposition de modification du code de Bitcoin qui restreindrait où un utilisateur peut envoyer ses fonds. Par exemple, une convention pourrait restreindre l’endroit où le bitcoin peut être envoyé, de sorte qu’il ne puisse aller qu’à quelques adresses sur liste blanche.

Pourquoi un utilisateur voudrait-il restreindre l’utilisation de ses fonds ? Il y a de nombreuses raisons. L’un est la sécurité. Les clauses restrictives facilitent la mise en place de « coffres-forts », où les utilisateurs peuvent toujours récupérer leurs fonds même si un voleur essaie de s’enfuir avec eux. Mais ce n’est qu’une application. Les covenants peuvent également aider au contrôle de la congestion et aux usines de canaux, une autre idée proposée pour renforcer davantage l’évolutivité du réseau Lightning.

C’est l’idée générale derrière les alliances. Il existe au moins quelques propositions de clauses restrictives, notamment OP_CHECKTEMPLATEVERIFY (décrites dans le BIP 119) et OP_TAPLEAF_UPDATE_VERIFY, chacune adoptant une approche technique différente.

Chaînes de transmission

Les « sidechains » sont depuis longtemps une fonctionnalité proposée à ajouter à Bitcoin. Ce sont des blockchains supplémentaires « attachées » à Bitcoin. Ces chaînes latérales peuvent avoir des technologies nouvelles et expérimentales que Bitcoin ne possède pas encore, telles que l’ajout de fonctionnalités zk-SNARK similaires à la pièce de confidentialité zcash, permettant aux utilisateurs beaucoup plus de confidentialité que les offres Bitcoin. Les utilisateurs peuvent verrouiller efficacement leur bitcoin afin d’utiliser le nouveau type de pièces dans la chaîne latérale.

Dans le passé, les chaînes latérales étaient appelées « le tueur d’altcoins ». Parce que les chaînes latérales offrent un moyen d’ajouter une nouvelle technologie expérimentale à Bitcoin, elles sont censées rendre moins nécessaire le lancement d’une nouvelle pièce pour tester de nouvelles idées.

Les chaînes cinématiques sont une variante de cette idée inventée par le chercheur Paul Sztorc. En plus de rédiger ses propositions de modifications dans les BIP 300 et 301, lui et d’autres développeurs ont mis en œuvre une version fonctionnelle de l’idée.

Les chaînes de transmission sont une proposition plus controversée, cependant, car certains développeurs soutiennent qu’ils pourraient donner plus de pouvoir aux mineurs (qui sécurisent le bitcoin). Pour cette raison, les développeurs de Bitcoin ont déclaré à CoinDesk qu’ils considéraient les chaînes de transmission comme la mise à niveau la moins probable du groupe.

Agrégation de signatures à entrées croisées

Maintenant que Taproot est passé en revue, l’agrégation de signatures à entrées croisées (parfois appelée simplement CISA) peut être ajoutée par-dessus.

Les signatures numériques sont un élément crucial du Bitcoin. Lorsqu’un utilisateur souhaite envoyer des bitcoins, il doit utiliser sa clé privée pour « signer » des pièces, prouvant qu’il possède ses bitcoins, ce qui lui permet d’envoyer les bitcoins à quelqu’un d’autre. Taproot introduit les signatures Schnorr, qui permettent de combiner plusieurs signatures en une seule, rendant les transactions un peu moins chères et augmentant l’évolutivité.

De plus, CISA propose de permettre l’agrégation des signatures d’une même transaction. L’une des conséquences intéressantes de CISA est qu’elle peut rendre les CoinJoins moins chers. Utilisant des portefeuilles comme Wasabi et Samourai, les CoinJoins sont une méthode pour renforcer la confidentialité d’un utilisateur en combinant un certain nombre de pièces d’utilisateur en une seule transaction et en les « mélangeant », de sorte qu’il est difficile de dire d’où vient l’une des pièces.

À l’heure actuelle, les CoinJoins sont encombrants et plus chers que les transactions normales. Mais avec CISA, ils pourraient être beaucoup moins chers. Toutes les signatures de la transaction peuvent être mélangées, ce qui réduit le coût de la transaction CoinJoin.

«Au lieu de payer pour le privilège d’une meilleure confidentialité, vous économiseriez de l’argent pour obtenir une meilleure confidentialité. Ce sera particulièrement vrai des échanges, où beaucoup de ces transactions ont lieu. Ils voudront [CoinJoin] quitter les transactions des clients avec de nombreuses autres transactions pour économiser de l’argent, et l’effet secondaire sera plus de confidentialité pour le reste de cette transaction ! » comme Jimmy Song l’a dit dans sa newsletter Bitcoin Tech Talk.

Seul le temps nous dira si l’une de ces propositions se transformera en Bitcoin. Une fois que d’autres propositions concrètes seront avancées, il appartiendra à la communauté de décider s’il s’agit de bons changements méritant d’être poursuivis – ou non.