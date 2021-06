Après The Suicide Squad et Long Halloween, David Dastmalchian partage les méchants de DC qu’il aimerait jouer ensuite

Ce sont donc six personnages de DC, à la fois originaux et établis, en l’espace de 13 ans, ce qui est le plus impressionnant. Et si David Dastmalchian est évidemment reconnaissant d’avoir été sélectionné pour interpréter ces rôles, il est néanmoins impatient de laisser sa marque sur Scarecrow (alias Jonathan Crane), Mad Hatter (alias Jervis Tetch) et Solomon Grundy, trois membres illustres de la galerie des voyous de Batman. Bien qu’il soit assez facile d’imaginer Dastmalchian exprimer l’un de ces rôles dans l’animation, étant donné que The Batman de Matt Reeves se déroule en dehors du DCEU, je peux également le voir jouer à Scarecrow ou à Mad Hatter dans l’une des suites de ce film ou dans le GCPD de HBO Max. séries.