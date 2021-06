Taika Waititi dit que lui et l’équipe derrière Thor: Love and Thunder ont mis tout ce qu’ils pouvaient d’un point de vue créatif dans le film, laissant tout sur le plateau. Waititi ne sait pas s’il y aura un autre film de Thor, mais il a confiance en Thor: Love and Thunder et heureux de ce qu’ils ont pu faire avec le film, et n’a aucun regret.