Après Time-Keepers Twist, le réalisateur de Loki révèle une inspiration secrète pour le scénario de TVA et la vidéo Miss Minutes

Eh bien, je pense que c’est une grande partie, non? Parce que maintenant c’est comme, qu’est-ce qui est vrai à TVA, et qu’est-ce qui ne l’est pas ? A cause de deux de mes références, je n’ai jamais pu en parler jusqu’à maintenant. Une de mes références, par exemple, était Starship Troopers. La plupart du temps, à la TVA, il y a des méchants, mais ils ne réalisent pas nécessairement qu’ils le sont ou ce qu’ils pourraient faire. Et c’est aussi comme, sont-ils des méchants ? Ne le sont-ils pas ? Je veux dire que c’est toute la question à travers tout le spectacle, non? Cela se résume même à Loki, comme s’il était un méchant? Est-il un anti-héros ? Je veux dire notre Loki en particulier, pas évidemment le Loki que nous avons vu devenir un anti-héros. Mais je pense que c’est un peu le plaisir de la TVA, d’avoir ces petits [hints].

Je veux dire, les gens les ont remarqués, mais comme les aspects de 1984 de nos affiches, et comme vous l’avez dit, le genre de vidéo de style propagande. Et je pense qu’il est certainement bon que les gens se questionnent, mais encore une fois, je pense qu’au fur et à mesure que cela se déroule, les gens peuvent voir ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. Et puis au-delà de ça, où ils tombent sur « la TVA est-elle bonne ou est-elle mauvaise, ou est-ce plutôt une zone grise ? » Oui, je pense que ce genre de choses entre dans le sens de la série.