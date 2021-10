Après toutes les luttes dont nous avons besoin pour nous engager avec notre première famille, déclare CHRISTOPHER WILSON | Royale | Nouvelles

La reine et le prince Charles sont souvent vus côte à côte, tandis que Kate, Camilla et la reine se rendent en Écosse le mois prochain pour le sommet COP26 à Glasgow. Ce sont des emplois qui autrefois auraient été occupés par une seule génération de membres de la famille royale – maintenant c’est deux et parfois trois. L’urgence nationale des 19 derniers mois a entraîné un plus grand besoin de la nation de s’engager, lorsque cela est possible, avec notre première famille.

Une visite royale fait toujours des merveilles sur le moral et la Maison de Windsor s’y est pliée. Les photographes doivent faire des heures supplémentaires.

Le revers de la médaille est la défection du prince Harry et le scandale entourant le prince Andrew, deux crises distinctes qui ont frappé le cœur de la monarchie et poussé les membres restants à resserrer les rangs, à repenser et à redémarrer leur acte.

En tant que stratégie, cela fonctionne et fonctionne bien. Chaque jour, des nouvelles plus positives circulent que jamais et, par conséquent, l’institution semble moins chancelante qu’elle ne l’était il y a quelques mois.

Derrière les sourires et les vagues, cependant, se cache un recalibrage stratégique pour tenir compte des incertitudes de l’année prochaine, ce qui devrait s’avérer le plus difficile à affronter pour la reine depuis son accession au trône.

Sans les contraintes du devoir public, on ne sait pas ce que les Sussex pourraient faire ensuite.

Leurs partisans soulignent le fait que l’objectif déclaré de Harry et Meghan est de faire du bien au monde, mais il y a à peine un jour où ils n’ébrèchent pas l’écusson royal chez eux.

Le procès imminent de Ghislaine Maxwell, et le fantôme de Jeffrey Epstein, pèsent sur la maison royale comme l’épée de Damoclès, suspendue à un fil.

Le week-end dernier, PrinceWilliam a révélé, en ce qui le concerne, que le duc d’York n’est plus un royal au travail et, quelles que soient les ambitions du prince Andrew, ses jours dans la vie publique sont révolus. Pour beaucoup, cela est un soulagement, mais cela accentue l’accent mis sur le nombre réduit de membres de la famille royale.

la reine, qui assistait la semaine dernière à un service pour la Royal British Legion à l’abbaye de Westminster, était soutenue par une canne : un rappel secouant qu’elle aura 96 ​​ans le jour de son prochain anniversaire.

Mais son commentaire acide à l’Assemblée galloise sur les pays du changement climatique qui « parlent mais ne font pas » montre à quel point son esprit reste vif. Qu’elle continue à faire tout ce qu’elle fait est presque un miracle – mais cela ne peut pas durer éternellement.

Attendre dans les coulisses est l’acte père-fils du prince Charles et du prince William.

Mais comment Charles, bientôt 73 ans, et William, 39 ans, se partageront-ils leurs tâches – et peuvent-ils travailler en tandem ?

Charles croit qu’une partie de la magie de la monarchie est une certaine grandeur. Il vit avec une vaste suite de serviteurs et d’employés et entretient au moins cinq maisons séparées.

Il a fait des erreurs – la récente démission de son bras droit Michael Fawcett dans un scandale d’argent contre accès en est un bon exemple. Fawcett reste le talon d’Achille du prince.

Les « notes de service de l’araignée noire » de Charles aux ministres. Beaucoup pensent que son rôle devrait rester apolitique – mais de toute évidence, il ne le fait pas.

William, en revanche, a jusqu’à présent évité la controverse.

Certes, après son mariage, il y a eu des plaintes selon lesquelles il était timide au travail. Mais bien qu’il vive dans un style convenable au palais de Kensington et à Anmer Hall, nous n’entendons rien d’extravagant. Il a deux maisons, pas six. Son personnel personnel est une fraction de celui de son père.

De sa mère, la princesse Diana, il a hérité d’une vision assez différente de la position de la famille royale et nous pouvons donc nous attendre à ce qu’il y ait des différences, voire des tensions.

Comme le dit la vieille chanson, « Il peut y avoir des problèmes à venir. »

Mais espérons que non.