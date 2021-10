Après trois ans de voyage, la sonde européenne BepiColombo envoie la première image de Mercure | La vie

in

BepiColombo est déjà sur Mercury, et a envoyé les premières images. Une mission extrêmement difficile en raison de l’attraction brutale du Soleil.

En octobre 2018, il y a tout juste 3 ans, le navire BebiColombo a décollé depuis le port spatial Europa, à Kourou, en Guyane française (Amérique du Sud).

Bien qu’il s’agisse d’une mission de l’Agence spatiale européenne, qui a utilisé sa fusée et le port spatial européen, il participe également l’agence spatiale japonaise JAXA, qui lancera une sonde vers Mercure depuis BepiColombo.

Après trois ans de voyage BepiColombo est arrivé à Mercury et a envoyé les premières photos, prise avec un appareil photo noir et blanc, le 1er octobre :

Bien que la sonde n’était qu’à 199 kilomètres de la surface de Mercure, les conditions d’éclairage n’étaient pas idéales pour prendre des photos. Celles que l’on voit sont prises à 1 000 kilomètres.

Bien que dans des conditions normales, cela prendrait à peine quelques mois pour arriver, puisque Mercure est si proche du Soleil il faut voyager très lentement (comme dit l’ESA, “avec le frein à main”), afin que l’immense gravité du Soleil ne l’attire pas.

BepiColombo a atteint Mercure effectuant plusieurs orbites sur différentes planètes, et utilisant sa gravité comme une catapulte pour parcourir la distance qui nous sépare de la planète la plus proche du Soleil.

Ils sont entre 77 et 222 millions de kilomètres, selon où nous sommes dans les orbites.

Si vous ne voulez pas rater une seule étoile ou planète la nuit, commencez votre aventure avec l’un de ces télescopes pour observer le ciel.

Mercure c’est une planète pleine de mystères. Être si près du soleil leurs températures sont extrêmes: plus de 400 degrés Celsius le jour et 190 degrés en dessous de zéro la nuit.

C’est une roche solide remplie de cratères, semblable en apparence à la Lune. C’est, avec la Terre, la seule planète rocheuse qui a un champ magnétique, quelque chose que les scientifiques ne peuvent pas expliquer, car il aurait besoin d’un noyau liquide métallique, quelque chose d’impensable en raison de sa petite taille.

On ne sait pas non plus pourquoi le noyau occupe 60% de tout son volume.

Justement, les deux orbiteurs que BebiColombo lancera vers Mercure, l’un européen et l’autre japonais, se concentreront sur étudier le noyau et le champ magnétique, les deux grands mystères de la planète.

Comme on dit, le vaisseau spatial européen doit voyager très lentement pour éviter d’être attiré par le Soleil, c’est pourquoi il faut beaucoup de temps pour orbiter autour de Mercure.

La mission devrait durer 7 ans.